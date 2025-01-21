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Киев рассчитывает получить от ЕС более 30 миллиардов евро помощи

Киев рассчитывает получить от ЕС более 30 миллиардов евро помощи - 21.01.2025, ПРАЙМ

Киев рассчитывает получить от ЕС более 30 миллиардов евро помощи

Украина рассчитывает в 2025 году привлечь 30,6 миллиарда евро бюджетной помощи от Европейского союза, сообщает во вторник украинский минфин по итогам Совета по... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:33+0300

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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Украина рассчитывает в 2025 году привлечь 30,6 миллиарда евро бюджетной помощи от Европейского союза, сообщает во вторник украинский минфин по итогам Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС в Брюсселе с участием министра финансов Сергея Марченко. "В 2024 году бюджетная помощь ЕС составляет более 40% всех внешних поступлений – 16,1 миллиарда евро. Важно, что эта помощь включает 3 миллиарда евро в виде грантов. Остальная сумма состоит из льготных кредитов. В 2025 году Европейский союз предусматривает 30,6 миллиарда евро бюджетной поддержки для Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным министерства, из указанной суммы 18,1 миллиарда евро планируется получить за счет доходов от замороженных российских активов, 12,5 миллиарда евро – это финансовая помощь в рамках инструмента Ukraine Facility. Как утверждается, привлеченные средства будут направлены на обеспечение потребностей госбюджета Украины в 2025 и 2026 годах. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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