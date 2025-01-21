https://1prime.ru/20250121/uran-854338254.html

"Вплоть до остановки": в США заявили о критической угрозе со стороны России

"Вплоть до остановки": в США заявили о критической угрозе со стороны России - 21.01.2025, ПРАЙМ

"Вплоть до остановки": в США заявили о критической угрозе со стороны России

Ограничение экспорта обогащенного урана из России создало риск для атомной промышленности США и их союзников, говорится в материале агентства РИА Новости. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T09:00+0300

2025-01-21T09:00+0300

2025-01-21T09:00+0300

экономика

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/75782/99/757829901_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_44d11b69b21d72451ee54cd77def651b.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Ограничение экспорта обогащенного урана из России создало риск для атомной промышленности США и их союзников, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, в ноябре Москва временно прекратила поставки обогащенного урана в США. Заменить российское ядерное топливо сложно, а собственное производство урана в США уже существенно сократилось. Это может привести к перебоям в работе атомных электростанций.Россия контролирует почти половину мирового производства ядерного топлива, а 25% обогащенного урана импортируется в США именно из России. Атомная энергетика США имеет около сотни ядерных реакторов и потребляет 25 000 тонн урана в год. На развитие собственной инфраструктуры по производству урана выделены дополнительные средства, но создание альтернативной цепочки поставок займет много времени."Потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива", — отметил ранее помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.Возможным решением может быть импорт урана из Канады, Австралии и Казахстана, но это потребует новых соглашений и серьезной проработки существующих геополитических рисков.Аналитики в свою очередь предсказывают, что некоторые операторы реакторов могут остаться без топлива, что приведет к остановке реакторов и росту цен на электроэнергию. Белый дом жалуется на то, что Россия превратила уран в новое "геополитическое оружие", аналогично нефти и газу.

https://1prime.ru/20250116/uran-854260920.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша