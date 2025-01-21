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"Вплоть до остановки": в США заявили о критической угрозе со стороны России - 21.01.2025, ПРАЙМ
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"Вплоть до остановки": в США заявили о критической угрозе со стороны России
"Вплоть до остановки": в США заявили о критической угрозе со стороны России - 21.01.2025, ПРАЙМ
"Вплоть до остановки": в США заявили о критической угрозе со стороны России
Ограничение экспорта обогащенного урана из России создало риск для атомной промышленности США и их союзников, говорится в материале агентства РИА Новости. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:00+0300
2025-01-21T09:00+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Ограничение экспорта обогащенного урана из России создало риск для атомной промышленности США и их союзников, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, в ноябре Москва временно прекратила поставки обогащенного урана в США. Заменить российское ядерное топливо сложно, а собственное производство урана в США уже существенно сократилось. Это может привести к перебоям в работе атомных электростанций.Россия контролирует почти половину мирового производства ядерного топлива, а 25% обогащенного урана импортируется в США именно из России. Атомная энергетика США имеет около сотни ядерных реакторов и потребляет 25 000 тонн урана в год. На развитие собственной инфраструктуры по производству урана выделены дополнительные средства, но создание альтернативной цепочки поставок займет много времени."Потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива", — отметил ранее помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.Возможным решением может быть импорт урана из Канады, Австралии и Казахстана, но это потребует новых соглашений и серьезной проработки существующих геополитических рисков.Аналитики в свою очередь предсказывают, что некоторые операторы реакторов могут остаться без топлива, что приведет к остановке реакторов и росту цен на электроэнергию. Белый дом жалуется на то, что Россия превратила уран в новое "геополитическое оружие", аналогично нефти и газу.
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
09:00 21.01.2025
 
"Вплоть до остановки": в США заявили о критической угрозе со стороны России

РИА Новости: решение РФ по экспорту обогащенного урана ударило по энергетике США

© flickr.com / Joe ShlabotnikФлаги США
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© flickr.com / Joe Shlabotnik
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Ограничение экспорта обогащенного урана из России создало риск для атомной промышленности США и их союзников, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, в ноябре Москва временно прекратила поставки обогащенного урана в США. Заменить российское ядерное топливо сложно, а собственное производство урана в США уже существенно сократилось. Это может привести к перебоям в работе атомных электростанций.
Россия контролирует почти половину мирового производства ядерного топлива, а 25% обогащенного урана импортируется в США именно из России. Атомная энергетика США имеет около сотни ядерных реакторов и потребляет 25 000 тонн урана в год. На развитие собственной инфраструктуры по производству урана выделены дополнительные средства, но создание альтернативной цепочки поставок займет много времени.
"Потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива", — отметил ранее помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.
Возможным решением может быть импорт урана из Канады, Австралии и Казахстана, но это потребует новых соглашений и серьезной проработки существующих геополитических рисков.
Аналитики в свою очередь предсказывают, что некоторые операторы реакторов могут остаться без топлива, что приведет к остановке реакторов и росту цен на электроэнергию. Белый дом жалуется на то, что Россия превратила уран в новое "геополитическое оружие", аналогично нефти и газу.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
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16 января, 18:41
 
ЭкономикаРОССИЯСША
 
 
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