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"Ростелеком" сообщил об утечке данных

"Ростелеком" сообщил об утечке данных - 21.01.2025, ПРАЙМ

"Ростелеком" сообщил об утечке данных

Компания "Ростелеком" сообщила о возможной утечке данных из инфраструктуры подрядчика. Об этом сообщила пресс-служба компании. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:07+0300

2025-01-21T14:07+0300

2025-01-21T14:07+0300

россия

ростелеком

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Компания "Ростелеком" сообщила о возможной утечке данных из инфраструктуры подрядчика. Об этом сообщила пресс-служба компании.В ведомстве отметили, что предварительно, утечка не затронула особо чувствительные персональные данные клиентов, однако пользователям ресурсов "Ростелекома" рекомендуют сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию."Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. "Ростелеком" предпринял меры по устранению выявленных угроз", - заявили в "Ростелекоме".

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россия, ростелеком