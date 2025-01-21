Сняли сильную перекупленность

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на открытии понедельника по инерции обновил 6-месячные вершины, было выше 2983 п., а потом ушел в техническую коррекцию. На минимуме вечерки бенчмарк уже был у поддержки 2900 п. Перекупленность рынка снята, а важный уровень опоры достигнут, в принципе, можно вновь начинать подъем. Ориентир прежний — прорыв круглых 3000 п. и ускорение. В рамках 2025 г. ожидаем 3500 п., или еще +20% от текущих. Оптимистичные оценки базируются на вероятности геополитического потепления при Трампе и высокой вероятности завершения жесткой ДКП ЦБ уже на текущей ключевой ставке 21%.Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза (+3,2%). В моменте там даже было +7%, но без причин. Обычно скачки в этих бумагах завершаются возвратом в нисходящий боковик. Слабее рынка — прежние лидеры: Самолет и ПИК потеряли до 4%. Всю неделю там было нон-стоп ралли по +15% в день, поэтому откат закономерен. Вероятно, вчерашние максимумы увидим теперь нескоро — это был чисто спекулятивный заброс.Рубль вновь укрепился и вернулся на уровни конца 2024 г. Юань вчера был ниже 13,8, доллар по 101,95, евро на 105. Скачок инвалют на фоне последних санкций Байдена ожидаемо сошел на нет. Оценки тех, кто ставил на девальвацию нацвалюты, однозначно не оправдались, а наши — на восстановление рубля — да. На этих уровнях и может быть закрыт январь.
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на открытии понедельника по инерции обновил 6-месячные вершины, было выше 2983 п., а потом ушел в техническую коррекцию. На минимуме вечерки бенчмарк уже был у поддержки 2900 п. Перекупленность рынка снята, а важный уровень опоры достигнут, в принципе, можно вновь начинать подъем. Ориентир прежний — прорыв круглых 3000 п. и ускорение. В рамках 2025 г. ожидаем 3500 п., или еще +20% от текущих. Оптимистичные оценки базируются на вероятности геополитического потепления при Трампе и высокой вероятности завершения жесткой ДКП ЦБ уже на текущей ключевой ставке 21%.
Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза (+3,2%). В моменте там даже было +7%, но без причин. Обычно скачки в этих бумагах завершаются возвратом в нисходящий боковик. Слабее рынка — прежние лидеры: Самолет и ПИК потеряли до 4%. Всю неделю там было нон-стоп ралли по +15% в день, поэтому откат закономерен. Вероятно, вчерашние максимумы увидим теперь нескоро — это был чисто спекулятивный заброс.
Рубль вновь укрепился и вернулся на уровни конца 2024 г. Юань вчера был ниже 13,8, доллар по 101,95, евро на 105. Скачок инвалют на фоне последних санкций Байдена ожидаемо сошел на нет. Оценки тех, кто ставил на девальвацию нацвалюты, однозначно не оправдались, а наши — на восстановление рубля — да. На этих уровнях и может быть закрыт январь.
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