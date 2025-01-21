https://1prime.ru/20250121/vek-854359092.html
Трюдо рассказал, что нужно Трампу для воплощения "золотого века США"
Трюдо рассказал, что нужно Трампу для воплощения "золотого века США" - 21.01.2025, ПРАЙМ
Трюдо рассказал, что нужно Трампу для воплощения "золотого века США"
Президенту США Дональду Трампу для осуществления его планов "золотого века США" потребуются канадские ресурсы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T18:41+0300
2025-01-21T18:41+0300
2025-01-21T18:41+0300
политика
сша
канада
дональд трамп
джастин трюдо
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/30/841843014_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_da5bdd94a987038464b5c4ef635fe664.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу для осуществления его планов "золотого века США" потребуются канадские ресурсы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо."Трамп сказал, что он хочет возвестить "золотой век" для Соединенных Штатов, который потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, больше надежной и доступной энергии, больше всего, чтобы экономика США двигалась вперед на полной скорости. У Канады есть все эти ресурсы", — сказал он журналистам на фоне обострения отношений между США и Канадой. Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что будет ставить Америку прежде всего, пообещав, что страна скоро станет больше, сильнее и гораздо исключительнее, чем когда-либо прежде. По его словам, "золотой век Америки начинается прямо сейчас". Кроме того, Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения США тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.
https://1prime.ru/20250121/tryudo-854357807.html
сша
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/30/841843014_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_78ff1e8732f3d1e2baf9f337d5f3cc93.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо
Политика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Трюдо рассказал, что нужно Трампу для воплощения "золотого века США"
Трюдо: Трампу для воплощения "золотого века США" потребуются канадские ресурсы
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу для осуществления его планов "золотого века США" потребуются канадские ресурсы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Трамп сказал, что он хочет возвестить "золотой век" для Соединенных Штатов, который потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, больше надежной и доступной энергии, больше всего, чтобы экономика США двигалась вперед на полной скорости. У Канады есть все эти ресурсы", — сказал он журналистам на фоне обострения отношений между США и Канадой.
Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что будет ставить Америку прежде всего, пообещав, что страна скоро станет больше, сильнее и гораздо исключительнее, чем когда-либо прежде. По его словам, "золотой век Америки начинается прямо сейчас".
Кроме того, Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения США тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.
Трюдо рассказал, как может ответить Канада на американские пошлины