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Трюдо рассказал, что нужно Трампу для воплощения "золотого века США"

Трюдо рассказал, что нужно Трампу для воплощения "золотого века США" - 21.01.2025, ПРАЙМ

Трюдо рассказал, что нужно Трампу для воплощения "золотого века США"

Президенту США Дональду Трампу для осуществления его планов "золотого века США" потребуются канадские ресурсы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T18:41+0300

2025-01-21T18:41+0300

2025-01-21T18:41+0300

политика

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канада

дональд трамп

джастин трюдо

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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу для осуществления его планов "золотого века США" потребуются канадские ресурсы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо."Трамп сказал, что он хочет возвестить "золотой век" для Соединенных Штатов, который потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, больше надежной и доступной энергии, больше всего, чтобы экономика США двигалась вперед на полной скорости. У Канады есть все эти ресурсы", — сказал он журналистам на фоне обострения отношений между США и Канадой. Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что будет ставить Америку прежде всего, пообещав, что страна скоро станет больше, сильнее и гораздо исключительнее, чем когда-либо прежде. По его словам, "золотой век Америки начинается прямо сейчас". Кроме того, Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения США тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.

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сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо