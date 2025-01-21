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Стало известно, кто первым из президентов США распробовал "русское" вино
Стало известно, кто первым из президентов США распробовал "русское" вино - 21.01.2025, ПРАЙМ
Стало известно, кто первым из президентов США распробовал "русское" вино
Игристое вино Korbel Russian River Valley Natural, которое было подано на инаугурации президента Дональда Трампа, уже давно пользуется популярностью среди... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T13:42+0300
2025-01-21T13:42+0300
2025-01-21T13:42+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Игристое вино Korbel Russian River Valley Natural, которое было подано на инаугурации президента Дональда Трампа, уже давно пользуется популярностью среди американских лидеров. Об этом РИА Новости рассказал сомелье виноторговой компании Fort Денис Юрченко.Ранее отмечалось, что в ходе торжественной инаугурации президента США Дональда Трампа гостям подавали вино с "русским" названием."Дом Korbel, который широко известен своими игристыми винами, также имеет важное историческое значение. Вино этого бренда стало популярным не только среди ценителей, но и среди американских президентов, начиная с Ричарда Никсона", - отметил собеседник агентства.По словам Юрченко, Никсон первым попросил подавать такое вино на официальных мероприятиях. Вино производится в Сономе, в регионе Russian River, благодаря прохладному климату идеально подходит для выращивания сортов, таких как пино нуар и шардоне, которые создают качественные вина.Korbel не только пользуется популярностью среди ценителей вина, но также имеет символическую связь с важными моментами в истории Соединенных Штатов. Вино подали и на предыдущей инаугурации Трампа в 2017 году, и это не первый раз, когда американский президент выбирает их продукцию, резюмировал он.
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сша, вино
Стало известно, кто первым из президентов США распробовал "русское" вино
Сомелье Юрченко: "русское" вино первым из президентов США распробовал Никсон
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Игристое вино Korbel Russian River Valley Natural, которое было подано на инаугурации президента Дональда Трампа, уже давно пользуется популярностью среди американских лидеров. Об этом РИА Новости рассказал сомелье виноторговой компании Fort Денис Юрченко.
Ранее отмечалось, что в ходе торжественной инаугурации президента США Дональда Трампа гостям подавали вино с "русским" названием.
"Дом Korbel, который широко известен своими игристыми винами, также имеет важное историческое значение. Вино этого бренда стало популярным не только среди ценителей, но и среди американских президентов, начиная с Ричарда Никсона", - отметил собеседник агентства.
По словам Юрченко, Никсон первым попросил подавать такое вино на официальных мероприятиях. Вино производится в Сономе, в регионе Russian River, благодаря прохладному климату идеально подходит для выращивания сортов, таких как пино нуар и шардоне, которые создают качественные вина.
Korbel не только пользуется популярностью среди ценителей вина, но также имеет символическую связь с важными моментами в истории Соединенных Штатов. Вино подали и на предыдущей инаугурации Трампа в 2017 году, и это не первый раз, когда американский президент выбирает их продукцию, резюмировал он.
На инаугурации Трампа обнаружили русский "след"