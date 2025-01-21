https://1prime.ru/20250121/voz-854339225.html

Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения

Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения - 21.01.2025, ПРАЙМ

Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из состава участников Всемирной организации здравоохранения. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T09:36+0300

2025-01-21T09:36+0300

2025-01-21T09:36+0300

дональд трамп

сша

воз

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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из состава участников Всемирной организации здравоохранения. "Выход из Всемирной организации здравоохранения", - сообщил диктор во время церемонии подписания указов в Белом доме.Трампу передали соответствующий документ, после чего президент поставил на нем свою подпись.

https://1prime.ru/20250121/tramp-854338694.html

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дональд трамп, сша, воз