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Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения
Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения - 21.01.2025, ПРАЙМ
Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из состава участников Всемирной организации здравоохранения. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:36+0300
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из состава участников Всемирной организации здравоохранения. "Выход из Всемирной организации здравоохранения", - сообщил диктор во время церемонии подписания указов в Белом доме.Трампу передали соответствующий документ, после чего президент поставил на нем свою подпись.
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дональд трамп, сша, воз
Дональд Трамп, США, ВОЗ
09:36 21.01.2025
 
Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения

Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из состава участников Всемирной организации здравоохранения.
"Выход из Всемирной организации здравоохранения", - сообщил диктор во время церемонии подписания указов в Белом доме.
Трампу передали соответствующий документ, после чего президент поставил на нем свою подпись.
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам
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Дональд ТрампСШАВОЗ
 
 
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