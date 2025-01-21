https://1prime.ru/20250121/voz-854339225.html
Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения
Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения - 21.01.2025, ПРАЙМ
Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из состава участников Всемирной организации здравоохранения. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:36+0300
2025-01-21T09:36+0300
2025-01-21T09:36+0300
дональд трамп
сша
воз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из состава участников Всемирной организации здравоохранения. "Выход из Всемирной организации здравоохранения", - сообщил диктор во время церемонии подписания указов в Белом доме.Трампу передали соответствующий документ, после чего президент поставил на нем свою подпись.
https://1prime.ru/20250121/tramp-854338694.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f710193ccf09de55ef0af766a3d17a77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, воз
Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения
Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из состава участников Всемирной организации здравоохранения.
"Выход из Всемирной организации здравоохранения", - сообщил диктор во время церемонии подписания указов в Белом доме.
Трампу передали соответствующий документ, после чего президент поставил на нем свою подпись.
Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам