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В Британии выступили с предложением после одного решения Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В Британии выступили с предложением после одного решения Трампа
В Британии выступили с предложением после одного решения Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ
В Британии выступили с предложением после одного решения Трампа
Руководитель британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти Соединенного Королевства вслед за США покинуть Всемирную организацию здравоохранения. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:50+0300
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воз
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Руководитель британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти Соединенного Королевства вслед за США покинуть Всемирную организацию здравоохранения."Президент Трамп вывел США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Наша страна должна сделать то же самое", — написал политик в соцсети X.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВскоре после вступления в должность президента Трамп подписал указ, предусматривающий выход США из Всемирной организации здравоохранения. Аналогичное решение Трамп принимал и в свой первый срок. В начале июля 2020 года Трамп направил в конгресс уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года, но он не был завершен, так как преемник Трампа Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении страны в ВОЗ.
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сша, великобритания, воз, дональд трамп
США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВОЗ, Дональд Трамп
09:50 21.01.2025
 
В Британии выступили с предложением после одного решения Трампа

Политик Кертен призвал Великобританию покинуть ВОЗ вслед за США

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Руководитель британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти Соединенного Королевства вслед за США покинуть Всемирную организацию здравоохранения.
"Президент Трамп вывел США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Наша страна должна сделать то же самое", — написал политик в соцсети X.
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Вскоре после вступления в должность президента Трамп подписал указ, предусматривающий выход США из Всемирной организации здравоохранения. Аналогичное решение Трамп принимал и в свой первый срок. В начале июля 2020 года Трамп направил в конгресс уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года, но он не был завершен, так как преемник Трампа Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении страны в ВОЗ.
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