https://1prime.ru/20250121/voz-854346453.html

В ВОЗ отреагировали на выход США из организации

В ВОЗ отреагировали на выход США из организации - 21.01.2025, ПРАЙМ

В ВОЗ отреагировали на выход США из организации

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США покинуть ее состав. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T13:18+0300

2025-01-21T13:18+0300

2025-01-21T13:18+0300

политика

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ЖЕНЕВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США покинуть ее состав. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич."Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации", - отметил он в рамках брифинга.Жазаревич отметил, что ВОЗ надеется на пересмотр решения США и на конструктивный диалог, чтобы поддерживать партнерство между США и ВОЗ в интересах здоровья и благополучия миллионов людей во всем мире.

https://1prime.ru/20250121/voz-854339225.html

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сша, воз, дональд трамп