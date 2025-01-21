https://1prime.ru/20250121/voz-854346453.html
В ВОЗ отреагировали на выход США из организации
В ВОЗ отреагировали на выход США из организации - 21.01.2025, ПРАЙМ
В ВОЗ отреагировали на выход США из организации
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США покинуть ее состав. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T13:18+0300
2025-01-21T13:18+0300
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ЖЕНЕВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США покинуть ее состав. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич."Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации", - отметил он в рамках брифинга.Жазаревич отметил, что ВОЗ надеется на пересмотр решения США и на конструктивный диалог, чтобы поддерживать партнерство между США и ВОЗ в интересах здоровья и благополучия миллионов людей во всем мире.
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Политика, США, ВОЗ, Дональд Трамп
В ВОЗ отреагировали на выход США из организации
Представитель ВОЗ Жазаревич заявил, что сожалеет о выходе США из организации
ЖЕНЕВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США покинуть ее состав. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.
"Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации", - отметил он в рамках брифинга.
Жазаревич отметил, что ВОЗ надеется на пересмотр решения США и на конструктивный диалог, чтобы поддерживать партнерство между США и ВОЗ в интересах здоровья и благополучия миллионов людей во всем мире.
Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения