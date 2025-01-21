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В ВОЗ отреагировали на выход США из организации - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В ВОЗ отреагировали на выход США из организации
В ВОЗ отреагировали на выход США из организации - 21.01.2025, ПРАЙМ
В ВОЗ отреагировали на выход США из организации
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США покинуть ее состав. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T13:18+0300
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политика
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ЖЕНЕВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США покинуть ее состав. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич."Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации", - отметил он в рамках брифинга.Жазаревич отметил, что ВОЗ надеется на пересмотр решения США и на конструктивный диалог, чтобы поддерживать партнерство между США и ВОЗ в интересах здоровья и благополучия миллионов людей во всем мире.
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сша, воз, дональд трамп
Политика, США, ВОЗ, Дональд Трамп
13:18 21.01.2025
 
В ВОЗ отреагировали на выход США из организации

Представитель ВОЗ Жазаревич заявил, что сожалеет о выходе США из организации

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема ВОЗ
Эмблема ВОЗ - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США покинуть ее состав. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.
"Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации", - отметил он в рамках брифинга.
Жазаревич отметил, что ВОЗ надеется на пересмотр решения США и на конструктивный диалог, чтобы поддерживать партнерство между США и ВОЗ в интересах здоровья и благополучия миллионов людей во всем мире.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения
09:36
 
ПолитикаСШАВОЗДональд Трамп
 
 
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