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Стоимость янтаря достигла максимума на биржевых торгах - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Стоимость янтаря достигла максимума на биржевых торгах
Стоимость янтаря достигла максимума на биржевых торгах - 21.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость янтаря достигла максимума на биржевых торгах
Калининградский янтарный комбинат на биржевых торгах зафиксировал максимальный рост стоимости "солнечного камня" за последние восемь лет, он составил 24%,... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:03+0300
2025-01-21T12:03+0300
экономика
калининград
россия
янтарь
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КАЛИНИНГРАД, 21 янв — ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат на биржевых торгах зафиксировал максимальный рост стоимости "солнечного камня" за последние восемь лет, он составил 24%, сообщает пресс-служба предприятия. "Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех зафиксировал максимальный рост средней стоимости "солнечного камня" за последние восемь лет. Он составил 24%. Повышение произошло во время биржевых торгов за счет конкурентных предложений участников и поднятия ставок", - говорится в сообщении. Отмечается, что самый большой рост средней стоимости килограмма янтарного сырья зафиксирован по итогам работы биржи в 2024 году. Цена камня во время торгов выросла на четверть. Для сравнения: в 2022 году янтарь подорожал на 5%, в 2023 - на 14%. "Рост стоимости янтаря связан с возросшей конкуренцией среди компаний-переработчиков. Их количество на бирже за три года выросло на 70%. В 2024 году в торгах приняли участие 54 юрлица. Кроме российских компаний это представители Армении, Киргизии, Китая, Кувейта, Казахстана, Гонконга, ОАЭ и Сербии. Если раньше лоты уходили с торгов с минимальной борьбой либо без нее, то сейчас ставки могут быть повышены в десятки раз", - приводит пресс-служба слова руководителя службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максима Ломакина. Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех на биржевых торгах, аукционах для переработчиков и прямых поставках в прошлом году реализовал 578 тонн янтаря-сырца. Общая сумма сделок за этот период составила более пяти миллиардов рублей. Порядка 95% годовой реализации пришлось на биржевые торги, которые в ежедневном режиме проходят на электронной площадке биржи "Восточная". Торги проводятся с 2016 года в рамках торгово-сбытовой политики комбината и являются одним из легальных способов приобретения янтарного сырья, обеспечивая равный доступ к янтарю участникам рынка со всего мира. В 2025 году торги на бирже возобновились сразу после новогодних каникул и будут проводиться в течение всего года. АО "Калининградский янтарный комбинат"– единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.
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калининград, россия, янтарь
Экономика, КАЛИНИНГРАД, РОССИЯ, янтарь
12:03 21.01.2025
 
Стоимость янтаря достигла максимума на биржевых торгах

Янтарный комбинат в Калининграде отметил максимальный рост стоимости янтаря на бирже

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПромывка добытого янтаря
Промывка добытого янтаря - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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КАЛИНИНГРАД, 21 янв — ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат на биржевых торгах зафиксировал максимальный рост стоимости "солнечного камня" за последние восемь лет, он составил 24%, сообщает пресс-служба предприятия.
"Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех зафиксировал максимальный рост средней стоимости "солнечного камня" за последние восемь лет. Он составил 24%. Повышение произошло во время биржевых торгов за счет конкурентных предложений участников и поднятия ставок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самый большой рост средней стоимости килограмма янтарного сырья зафиксирован по итогам работы биржи в 2024 году. Цена камня во время торгов выросла на четверть. Для сравнения: в 2022 году янтарь подорожал на 5%, в 2023 - на 14%.
"Рост стоимости янтаря связан с возросшей конкуренцией среди компаний-переработчиков. Их количество на бирже за три года выросло на 70%. В 2024 году в торгах приняли участие 54 юрлица. Кроме российских компаний это представители Армении, Киргизии, Китая, Кувейта, Казахстана, Гонконга, ОАЭ и Сербии. Если раньше лоты уходили с торгов с минимальной борьбой либо без нее, то сейчас ставки могут быть повышены в десятки раз", - приводит пресс-служба слова руководителя службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максима Ломакина.
Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех на биржевых торгах, аукционах для переработчиков и прямых поставках в прошлом году реализовал 578 тонн янтаря-сырца. Общая сумма сделок за этот период составила более пяти миллиардов рублей. Порядка 95% годовой реализации пришлось на биржевые торги, которые в ежедневном режиме проходят на электронной площадке биржи "Восточная".
Торги проводятся с 2016 года в рамках торгово-сбытовой политики комбината и являются одним из легальных способов приобретения янтарного сырья, обеспечивая равный доступ к янтарю участникам рынка со всего мира.
В 2025 году торги на бирже возобновились сразу после новогодних каникул и будут проводиться в течение всего года.
АО "Калининградский янтарный комбинат"– единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.
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