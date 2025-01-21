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Стоимость янтаря достигла максимума на биржевых торгах

Стоимость янтаря достигла максимума на биржевых торгах - 21.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость янтаря достигла максимума на биржевых торгах

Калининградский янтарный комбинат на биржевых торгах зафиксировал максимальный рост стоимости "солнечного камня" за последние восемь лет, он составил 24%,... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T12:03+0300

2025-01-21T12:03+0300

2025-01-21T12:03+0300

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калининград

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КАЛИНИНГРАД, 21 янв — ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат на биржевых торгах зафиксировал максимальный рост стоимости "солнечного камня" за последние восемь лет, он составил 24%, сообщает пресс-служба предприятия. "Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех зафиксировал максимальный рост средней стоимости "солнечного камня" за последние восемь лет. Он составил 24%. Повышение произошло во время биржевых торгов за счет конкурентных предложений участников и поднятия ставок", - говорится в сообщении. Отмечается, что самый большой рост средней стоимости килограмма янтарного сырья зафиксирован по итогам работы биржи в 2024 году. Цена камня во время торгов выросла на четверть. Для сравнения: в 2022 году янтарь подорожал на 5%, в 2023 - на 14%. "Рост стоимости янтаря связан с возросшей конкуренцией среди компаний-переработчиков. Их количество на бирже за три года выросло на 70%. В 2024 году в торгах приняли участие 54 юрлица. Кроме российских компаний это представители Армении, Киргизии, Китая, Кувейта, Казахстана, Гонконга, ОАЭ и Сербии. Если раньше лоты уходили с торгов с минимальной борьбой либо без нее, то сейчас ставки могут быть повышены в десятки раз", - приводит пресс-служба слова руководителя службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максима Ломакина. Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех на биржевых торгах, аукционах для переработчиков и прямых поставках в прошлом году реализовал 578 тонн янтаря-сырца. Общая сумма сделок за этот период составила более пяти миллиардов рублей. Порядка 95% годовой реализации пришлось на биржевые торги, которые в ежедневном режиме проходят на электронной площадке биржи "Восточная". Торги проводятся с 2016 года в рамках торгово-сбытовой политики комбината и являются одним из легальных способов приобретения янтарного сырья, обеспечивая равный доступ к янтарю участникам рынка со всего мира. В 2025 году торги на бирже возобновились сразу после новогодних каникул и будут проводиться в течение всего года. АО "Калининградский янтарный комбинат"– единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.

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калининград, россия, янтарь