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"Вскрывает проблемы". Чем опасна для Китая слабая нацвалюта

"Вскрывает проблемы". Чем опасна для Китая слабая нацвалюта - 21.01.2025, ПРАЙМ

"Вскрывает проблемы". Чем опасна для Китая слабая нацвалюта

Китайский юань ослаб до минимума с сентября 2023 года. С чем связано это связано и стоит ли Пекину бороться с этим падением, рассказала агентству "Прайм"... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T03:03+0300

2025-01-21T03:03+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Китайский юань ослаб до минимума с сентября 2023 года. С чем связано это связано и стоит ли Пекину бороться с этим падением, рассказала агентству "Прайм" Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.Ослабление юаня происходит сразу по нескольким причинам. Среди них накопившиеся внутренние проблемы в экономике Китая, проблемы с демографией, нарастающая стагнация, продолжающаяся торговая война с США и странами ЕС, объясняет эксперт.По мнению Новиковой, все это так или иначе будут негативно сказываться на курсе юаня."С одной стороны, дешевая нацвалюта выгодна для экспортной экономики, какой и является КНР, но с другой - сильное ослабление любой валюты из-за таких негативных причин в экономике становится реальной предпосылкой к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране", - считает экономист.Именно эти причины в перспективе негативно повлияют на экономику, а вовсе не курс, который является по сути их производной. Поэтому всегда важен баланс, учитывающий разного рода экономические показатели, среди которых стоимость нацвалюты, заключила Новикова.

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мировая экономика, китай, рынки, пекин, ес, юань