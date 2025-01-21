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"Вскрывает проблемы". Чем опасна для Китая слабая нацвалюта
"Вскрывает проблемы". Чем опасна для Китая слабая нацвалюта - 21.01.2025, ПРАЙМ
"Вскрывает проблемы". Чем опасна для Китая слабая нацвалюта
Китайский юань ослаб до минимума с сентября 2023 года. С чем связано это связано и стоит ли Пекину бороться с этим падением, рассказала агентству "Прайм"... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T03:03+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Китайский юань ослаб до минимума с сентября 2023 года. С чем связано это связано и стоит ли Пекину бороться с этим падением, рассказала агентству "Прайм" Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.Ослабление юаня происходит сразу по нескольким причинам. Среди них накопившиеся внутренние проблемы в экономике Китая, проблемы с демографией, нарастающая стагнация, продолжающаяся торговая война с США и странами ЕС, объясняет эксперт.По мнению Новиковой, все это так или иначе будут негативно сказываться на курсе юаня."С одной стороны, дешевая нацвалюта выгодна для экспортной экономики, какой и является КНР, но с другой - сильное ослабление любой валюты из-за таких негативных причин в экономике становится реальной предпосылкой к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране", - считает экономист.Именно эти причины в перспективе негативно повлияют на экономику, а вовсе не курс, который является по сути их производной. Поэтому всегда важен баланс, учитывающий разного рода экономические показатели, среди которых стоимость нацвалюты, заключила Новикова.
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мировая экономика, китай, рынки, пекин, ес, юань
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, Рынки, Пекин, ЕС, юань
"Вскрывает проблемы". Чем опасна для Китая слабая нацвалюта
Экономист Новикова: слабый юань говорит о проблемах, которые грозят Китаю
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Китайский юань ослаб до минимума с сентября 2023 года. С чем связано это связано и стоит ли Пекину бороться с этим падением, рассказала агентству "Прайм" Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Ослабление юаня происходит сразу по нескольким причинам. Среди них накопившиеся внутренние проблемы в экономике Китая, проблемы с демографией, нарастающая стагнация, продолжающаяся торговая война с США и странами ЕС, объясняет эксперт.
По мнению Новиковой, все это так или иначе будут негативно сказываться на курсе юаня.
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"С одной стороны, дешевая нацвалюта выгодна для экспортной экономики, какой и является КНР, но с другой - сильное ослабление любой валюты из-за таких негативных причин в экономике становится реальной предпосылкой к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране", - считает экономист.
Именно эти причины в перспективе негативно повлияют на экономику, а вовсе не курс, который является по сути их производной. Поэтому всегда важен баланс, учитывающий разного рода экономические показатели, среди которых стоимость нацвалюты, заключила Новикова.