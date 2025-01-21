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Захарова призвала расследовать пропаганду США многообразия
Захарова призвала расследовать пропаганду США многообразия - 21.01.2025, ПРАЙМ
Захарова призвала расследовать пропаганду США многообразия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные инстанции расследовать продвижение Соединенными Штатами повестки многообразия и... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:26+0300
2025-01-21T14:26+0300
2025-01-21T14:26+0300
мария захарова
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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные инстанции расследовать продвижение Соединенными Штатами повестки многообразия и инклюзивности, "сломавшей жизнь тысячам людей". Ранее газета Washington Post сообщила, что департамент государственной эффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия. По данным издания, в США более 120 миллиардов долларов в год тратятся на "разнообразие, равенство и инклюзивность". "Вот чем должны заниматься легитимные международные инстанции - расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину, увязывая её с помощью, санкциями, политическим и финансовым давлением, а также унижением человеческого достоинства и травлей", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Захарова, Вашингтон многие годы продвигал инклюзивность и связанные с ней антинаучные "нарративы" на всех международных площадках. "Представляете, скольким людям за годы пропаганды этой чуши сломали жизнь? Что теперь делать сотням и сотням тысяч, которым навязали идеологию ампутации здоровых половых органов и их замены на искусственные?", - подчеркнула она.
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мария захарова, сша
Захарова призвала расследовать пропаганду США многообразия
Захарова призвала расследовать пропаганду США многообразия, "сломавшего жизнь" людям
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные инстанции расследовать продвижение Соединенными Штатами повестки многообразия и инклюзивности, "сломавшей жизнь тысячам людей".
Ранее газета Washington Post сообщила, что департамент государственной эффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия. По данным издания, в США более 120 миллиардов долларов в год тратятся на "разнообразие, равенство и инклюзивность".
"Вот чем должны заниматься легитимные международные инстанции - расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину, увязывая её с помощью, санкциями, политическим и финансовым давлением, а также унижением человеческого достоинства и травлей", - написала она в своем Telegram-канале.
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Как отметила Захарова, Вашингтон многие годы продвигал инклюзивность и связанные с ней антинаучные "нарративы" на всех международных площадках.
"Представляете, скольким людям за годы пропаганды этой чуши сломали жизнь? Что теперь делать сотням и сотням тысяч, которым навязали идеологию ампутации здоровых половых органов и их замены на искусственные?", - подчеркнула она.