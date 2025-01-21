https://1prime.ru/20250121/zakharova-854348558.html

Захарова призвала расследовать пропаганду США многообразия

Захарова призвала расследовать пропаганду США многообразия - 21.01.2025, ПРАЙМ

Захарова призвала расследовать пропаганду США многообразия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные инстанции расследовать продвижение Соединенными Штатами повестки многообразия и... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:26+0300

2025-01-21T14:26+0300

2025-01-21T14:26+0300

мария захарова

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg

МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные инстанции расследовать продвижение Соединенными Штатами повестки многообразия и инклюзивности, "сломавшей жизнь тысячам людей". Ранее газета Washington Post сообщила, что департамент государственной эффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия. По данным издания, в США более 120 миллиардов долларов в год тратятся на "разнообразие, равенство и инклюзивность". "Вот чем должны заниматься легитимные международные инстанции - расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину, увязывая её с помощью, санкциями, политическим и финансовым давлением, а также унижением человеческого достоинства и травлей", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Захарова, Вашингтон многие годы продвигал инклюзивность и связанные с ней антинаучные "нарративы" на всех международных площадках. "Представляете, скольким людям за годы пропаганды этой чуши сломали жизнь? Что теперь делать сотням и сотням тысяч, которым навязали идеологию ампутации здоровых половых органов и их замены на искусственные?", - подчеркнула она.

https://1prime.ru/20250121/sled-854339948.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, сша