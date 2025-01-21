https://1prime.ru/20250121/zaluzhnyy-854343306.html
Залужный рассказал, о чем не хотели слышать Киев и США при наступлении ВСУ
Залужный рассказал, о чем не хотели слышать Киев и США при наступлении ВСУ - 21.01.2025, ПРАЙМ
Залужный рассказал, о чем не хотели слышать Киев и США при наступлении ВСУ
Руководство Украины и партнеры Киева в Вашингтоне в 2023 году игнорировали доводы Генштаба о нецелесообразности наступательной операции на трех направлениях,... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T11:43+0300
2025-01-21T11:43+0300
2025-01-21T11:43+0300
политика
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Руководство Украины и партнеры Киева в Вашингтоне в 2023 году игнорировали доводы Генштаба о нецелесообразности наступательной операции на трех направлениях, заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.По его словам, Генштаб считал, что подобная операция могла привести к кризису в отношениях и была неосуществима в силу недостаточной обеспеченности армии."Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении — это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи. Следовало, что бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий", — написал Залужный в своей книге "Моя война", выдержки из которой приводит издание "Украинская правда".Эта ситуация ставила под угрозу операцию на юге страны, так как некоторые представители Минобороны подталкивали Владимира Зеленского к переброске войск на восток. Кроме того, к быстрым победам стремился и сам Зеленский.Ситуацию удалось разрешить случайно, когда Залужный дал интервью газете The Washington Post, достоверные данные из которого помогли успокоить партнеров и вернуть на землю руководство Украины, резюмировал он.
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украина, сша, валерий залужный
Политика, УКРАИНА, США, Валерий Залужный
Залужный рассказал, о чем не хотели слышать Киев и США при наступлении ВСУ
Залужный: Вашингтон и Киев выступали против наступления по трем направлениям
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Руководство Украины и партнеры Киева в Вашингтоне в 2023 году игнорировали доводы Генштаба о нецелесообразности наступательной операции на трех направлениях, заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, Генштаб считал, что подобная операция могла привести к кризису в отношениях и была неосуществима в силу недостаточной обеспеченности армии.
"Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении — это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи. Следовало, что бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий", — написал Залужный в своей книге "Моя война", выдержки из которой приводит издание "Украинская правда".
Эта ситуация ставила под угрозу операцию на юге страны, так как некоторые представители Минобороны подталкивали Владимира Зеленского к переброске войск на восток. Кроме того, к быстрым победам стремился и сам Зеленский.
Ситуацию удалось разрешить случайно, когда Залужный дал интервью газете The Washington Post, достоверные данные из которого помогли успокоить партнеров и вернуть на землю руководство Украины, резюмировал он.
Важнейшая задача. В Киеве пытаются "политически нейтрализовать" Залужного