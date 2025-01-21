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"На что потратил?": к Зеленскому обратились с требованием из-за Трампа
"На что потратил?": к Зеленскому обратились с требованием из-за Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ
"На что потратил?": к Зеленскому обратились с требованием из-за Трампа
Глава киевского режима Владимир Зеленский должен отчитаться перед президентом США Дональдом Трампом о том, куда были направлены деньги американских... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:14+0300
2025-01-21T09:14+0300
2025-01-21T09:14+0300
политика
украина
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен отчитаться перед президентом США Дональдом Трампом о том, куда были направлены деньги американских налогоплательщиков. Об этом в социальной сети Х написала украинская журналистка Диана Панченко."Чтобы наступил мир, покажите Трампу, на что вы потратили американские деньги", — отметила она.В декабре прошлого года стало известно, что план Трампа по урегулированию конфликта в Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Трамп также заявил, что, если бы стал 46-м президентом, то не допустил бы начала конфликта на Украине. Официально Трамп стал 47-м президентом США 20 января после торжественной инаугурации.
https://1prime.ru/20250121/tramp-854337871.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"На что потратил?": к Зеленскому обратились с требованием из-за Трампа
Панченко: Зеленский должен показать Трампу, на что потратились деньги США
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский должен отчитаться перед президентом США Дональдом Трампом о том, куда были направлены деньги американских налогоплательщиков. Об этом в социальной сети Х написала
украинская журналистка Диана Панченко.
"Чтобы наступил мир, покажите Трампу, на что вы потратили американские деньги", — отметила она.
В декабре прошлого года стало известно, что план Трампа по урегулированию конфликта в Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Трамп также заявил, что, если бы стал 46-м президентом, то не допустил бы начала конфликта на Украине. Официально Трамп стал 47-м президентом США 20 января после торжественной инаугурации.
Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению "сделки" по конфликту