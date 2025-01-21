https://1prime.ru/20250121/zelenskiy-854338780.html

"На что потратил?": к Зеленскому обратились с требованием из-за Трампа

"На что потратил?": к Зеленскому обратились с требованием из-за Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ

"На что потратил?": к Зеленскому обратились с требованием из-за Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен отчитаться перед президентом США Дональдом Трампом о том, куда были направлены деньги американских... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T09:14+0300

2025-01-21T09:14+0300

2025-01-21T09:14+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_6c648c4f7a923f21ed3126fe74f661a7.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен отчитаться перед президентом США Дональдом Трампом о том, куда были направлены деньги американских налогоплательщиков. Об этом в социальной сети Х написала украинская журналистка Диана Панченко."Чтобы наступил мир, покажите Трампу, на что вы потратили американские деньги", — отметила она.В декабре прошлого года стало известно, что план Трампа по урегулированию конфликта в Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Трамп также заявил, что, если бы стал 46-м президентом, то не допустил бы начала конфликта на Украине. Официально Трамп стал 47-м президентом США 20 января после торжественной инаугурации.

https://1prime.ru/20250121/tramp-854337871.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский