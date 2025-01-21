https://1prime.ru/20250121/zelenskiy-854352376.html
Депутат Рады нашел основание для ареста Зеленского
Депутат Рады нашел основание для ареста Зеленского - 21.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады нашел основание для ареста Зеленского
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО, потребовал пожизненного заключения для Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:51+0300
2025-01-21T15:51+0300
2025-01-21T15:51+0300
политика
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО, потребовал пожизненного заключения для Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Это готовый состав 111-й статьи ККУ (Криминального кодекса Украины. — Прим. ред.) "госизмена" на главклоуна. Действовал, отказываясь от мирных соглашений, против интересов граждан и государства, что привело в массовым человеческим жертвам", — отметил парламентарий.Таким образом Дубинский отреагировал на публикацию в издании Time, согласно которой, Зеленский был осведомлен о том, что Киев не сможет вернуть утраченные территории. Дубинский резюмировал, что пожизненное заключение станет для Зеленского логичным завершением его карьеры.
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украина, владимир зеленский, рада
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада
Депутат Рады нашел основание для ареста Зеленского
Депутат Рады Дубинский потребовал пожизненное заключение для Зеленского
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО, потребовал пожизненного заключения для Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем канале в Telegram.
"Это готовый состав 111-й статьи ККУ (Криминального кодекса Украины. — Прим. ред.) "госизмена" на главклоуна. Действовал, отказываясь от мирных соглашений, против интересов граждан и государства, что привело в массовым человеческим жертвам", — отметил парламентарий.
Таким образом Дубинский отреагировал на публикацию в издании Time, согласно которой, Зеленский был осведомлен о том, что Киев не сможет вернуть утраченные территории. Дубинский резюмировал, что пожизненное заключение станет для Зеленского логичным завершением его карьеры.
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