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"Деньги украдены": на Украине раскрыли план Зеленского перед поражением - 21.01.2025, ПРАЙМ
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"Деньги украдены": на Украине раскрыли план Зеленского перед поражением
"Деньги украдены": на Украине раскрыли план Зеленского перед поражением - 21.01.2025, ПРАЙМ
"Деньги украдены": на Украине раскрыли план Зеленского перед поражением
Когда начнется завершение украинского конфликта Владимир Зеленский обвинит Запад в поражении Киева, считает украинская журналистка Диана Панченко. Свое мнение... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T22:10+0300
2025-01-21T22:10+0300
политика
украина
владимир зеленский
запад
конфликт
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Когда начнется завершение украинского конфликта Владимир Зеленский обвинит Запад в поражении Киева, считает украинская журналистка Диана Панченко. Свое мнение она выразила в социальной сети X.Панченко отметила, что у Зеленского "была миллионная армия" и сотни миллиардов долларов. "Сейчас: украинские мужчины погибли, западные деньги украдены. В конце концов он обвинит в поражении Запад", — заявила она.Кроме того, она предупредила, что Зеленский из-за отчаяния может призвать на фронт остатки мужского населения Украины.Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что властям в Киеве придется принять решение о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.Зеленский весной 2024 года подписал закон о снижении мобилизационного с 27 до 25 лет.
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украина
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украина, владимир зеленский, запад, конфликт
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, конфликт
22:10 21.01.2025
 
"Деньги украдены": на Украине раскрыли план Зеленского перед поражением

Журналистка Панченко: Зеленский в конце конфликта обвинит в поражении Запад

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Когда начнется завершение украинского конфликта Владимир Зеленский обвинит Запад в поражении Киева, считает украинская журналистка Диана Панченко. Свое мнение она выразила в социальной сети X.
Панченко отметила, что у Зеленского "была миллионная армия" и сотни миллиардов долларов.
"Сейчас: украинские мужчины погибли, западные деньги украдены. В конце концов он обвинит в поражении Запад", — заявила она.
Кроме того, она предупредила, что Зеленский из-за отчаяния может призвать на фронт остатки мужского населения Украины.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что властям в Киеве придется принять решение о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.
Зеленский весной 2024 года подписал закон о снижении мобилизационного с 27 до 25 лет.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДконфликт
 
 
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