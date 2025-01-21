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"Деньги украдены": на Украине раскрыли план Зеленского перед поражением
"Деньги украдены": на Украине раскрыли план Зеленского перед поражением - 21.01.2025, ПРАЙМ
"Деньги украдены": на Украине раскрыли план Зеленского перед поражением
Когда начнется завершение украинского конфликта Владимир Зеленский обвинит Запад в поражении Киева, считает украинская журналистка Диана Панченко. Свое мнение... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T22:10+0300
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владимир зеленский
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Когда начнется завершение украинского конфликта Владимир Зеленский обвинит Запад в поражении Киева, считает украинская журналистка Диана Панченко. Свое мнение она выразила в социальной сети X.Панченко отметила, что у Зеленского "была миллионная армия" и сотни миллиардов долларов. "Сейчас: украинские мужчины погибли, западные деньги украдены. В конце концов он обвинит в поражении Запад", — заявила она.Кроме того, она предупредила, что Зеленский из-за отчаяния может призвать на фронт остатки мужского населения Украины.Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что властям в Киеве придется принять решение о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.Зеленский весной 2024 года подписал закон о снижении мобилизационного с 27 до 25 лет.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, конфликт
"Деньги украдены": на Украине раскрыли план Зеленского перед поражением
Журналистка Панченко: Зеленский в конце конфликта обвинит в поражении Запад
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ.
Когда начнется завершение украинского конфликта Владимир Зеленский обвинит Запад в поражении Киева, считает украинская журналистка Диана Панченко. Свое мнение она выразила в социальной сети X
.
Панченко отметила, что у Зеленского "была миллионная армия" и сотни миллиардов долларов.
"Сейчас: украинские мужчины погибли, западные деньги украдены. В конце концов он обвинит в поражении Запад", — заявила она.
Кроме того, она предупредила, что Зеленский из-за отчаяния может призвать на фронт остатки мужского населения Украины.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что властям в Киеве придется принять решение о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.
Зеленский весной 2024 года подписал закон о снижении мобилизационного с 27 до 25 лет.
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