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Россия в 2024 году вдвое сократила экспорт железа и стали в Китай

Россия в 2024 году вдвое сократила экспорт железа и стали в Китай - 21.01.2025, ПРАЙМ

Россия в 2024 году вдвое сократила экспорт железа и стали в Китай

Экспорт Россией черных металлов, то есть железа и стали, в Китай по итогам прошлого года сократился в два раза - до 368,9 миллиона долларов, минимальных с 2019... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T20:05+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Экспорт Россией черных металлов, то есть железа и стали, в Китай по итогам прошлого года сократился в два раза - до 368,9 миллиона долларов, минимальных с 2019 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. В основном сокращение поставок произошло за счет снижения экспорта полуфабрикатов из железа или нелегированной стали - на 54%, до 200,4 миллиона долларов, плоского проката из легированной стали - в 8 раз, до 14,1 миллиона, а также чугуна в первичных формах. Его поставки в 2023 году составляли 65,7 миллиона, а в 2024 году прекратились. Суммарно выпавшие объемы российского экспорта железа и стали в КНР составили в прошлом году 408,9 миллиона долларов. Перекрыть этот объем другими позициями экспорта черных металлов не получилось, так как сумма прироста поставок составила лишь 72,8 миллиона долларов. Больше всего вырос экспорт в Китай ферросплавов - в четыре раза до 98,5 миллиона долларов. При этом по итогам года Россия стала десятой в китайском импорте железа и стали. В лидерах оказались Индонезия (16,02 миллиарда долларов), Япония (3,17 миллиарда), Южная Корея (2,35 миллиарда), ЮАР (1,91 миллиарда) и Казахстан (1,8 миллиарда). В декабре 2024 года объемы импорта Китаем российских черных металлов составили 27,5 миллиона долларов, что в 1,9 раза меньше, чем в предыдущем году и на 29,4% больше, чем в ноябре.

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китай

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россия, китай, экспорт