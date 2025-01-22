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СПбМТСБ создаст Национальное биржевое ценовое агентство

СПбМТСБ создаст Национальное биржевое ценовое агентство - 22.01.2025, ПРАЙМ

СПбМТСБ создаст Национальное биржевое ценовое агентство

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) создаёт Национальное биржевое ценовое агентство, заявил журналистам президент торговой... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T15:09+0300

2025-01-22T15:09+0300

2025-01-22T15:09+0300

экономика

спбмтсб

игорь артемьев

биржевые торги

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) создаёт Национальное биржевое ценовое агентство, заявил журналистам президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Завтра у нас будет заседание правления, и мы объявим о создании Национального биржевого ценового агентства. Мы создаем индикаторы, у нас около 700 индикаторов зарегистрировано ЦБ, много инструментов зарегистрировано. Мы создаем эту историю в развитие системы индикаторов биржевого и внебиржевого рынка. Опираясь именно на фактически состоявшиеся сделки, на самый надежный инструмент рынка, мы хотели бы создавать, публиковать не только цены на товары, которыми мы торгуем, но и которыми только начинаем", - сказал он. В качестве источников информации агентство будет использовать ликвидные биржевые торги, в том числе данные срочного рынка, цены участников торгов ("Трансконтейнера", РЖД и других), внебиржевые данные, а также внешние источники, в частности, отраслевые министерства, ведомства и союзы, следует из презентации Артемьева. "Мы будем применять весь арсенал и всю методологию, которые есть у ценовых агентств, и со временем не будем ни в чем уступать Argus или Platts", - добавил он. По словам Артемьева, в будущем биржа может создать уже международное ценовое агентство вместе с партнерами из других стран, если президент и правительство РФ поддержат соответствующую идею. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

https://1prime.ru/20250122/spbmtsb-854376335.html

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спбмтсб, игорь артемьев, биржевые торги