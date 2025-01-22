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Мировая выплавка алюминия в 2024 году выросла на 2,9%, до 72,76 млн тонн
Мировая выплавка алюминия в 2024 году выросла на 2,9%, до 72,76 млн тонн - 22.01.2025, ПРАЙМ
Мировая выплавка алюминия в 2024 году выросла на 2,9%, до 72,76 млн тонн
Мировая выплавка алюминия по итогам прошлого года выросла почти на 2,89% в сравнении с 2023 годом и составила 72,758 миллиона тонн, следует из материалов... | 22.01.2025, ПРАЙМ
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2025-01-22T15:09+0300
экономика
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Мировая выплавка алюминия по итогам прошлого года выросла почти на 2,89% в сравнении с 2023 годом и составила 72,758 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). В том числе Китай произвел 43,379 миллиона тонн металла (по зарегистрированным данным), что на 4,1% больше, чем годом ранее; государства Азии (исключая Китай и Персидский залив) - 4,812 миллиона тонн (рост на 2,97%); Океании (Австралия, Новая Зеландия) - 1,863 миллиона (спад на 1,1%); Персидского залива - 6,257 миллиона тонн (плюс 0,64%). Страны Африки снизили выпуск алюминия на 9,4% - до 125 тысяч тонн. Страны Западной и Центральной Европы за прошлый год произвели 2,828 миллиона тонн алюминия, что на 4,24% выше показателя годом ранее, страны Восточной Европы и Россия - 4,167 миллиона тонн (рост почти на 3,76%). Предприятия Северной Америки за отчетный период выпустили 3,984 миллиона тонн металла (рост выплавки на 2,23%), Южной Америки - 1,521 миллиона тонн (увеличение на 3,75%).
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алюминий, металлургия
Экономика, алюминий, металлургия
Мировая выплавка алюминия в 2024 году выросла на 2,9%, до 72,76 млн тонн
IAI: мировая выплавка алюминия по итогам 2024 года выросла на 2,9%, до 72,76 млн тонн
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Мировая выплавка алюминия по итогам прошлого года выросла почти на 2,89% в сравнении с 2023 годом и составила 72,758 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI).
В том числе Китай произвел 43,379 миллиона тонн металла (по зарегистрированным данным), что на 4,1% больше, чем годом ранее; государства Азии (исключая Китай и Персидский залив) - 4,812 миллиона тонн (рост на 2,97%); Океании (Австралия, Новая Зеландия) - 1,863 миллиона (спад на 1,1%); Персидского залива - 6,257 миллиона тонн (плюс 0,64%). Страны Африки снизили выпуск алюминия на 9,4% - до 125 тысяч тонн.
Страны Западной и Центральной Европы за прошлый год произвели 2,828 миллиона тонн алюминия, что на 4,24% выше показателя годом ранее, страны Восточной Европы и Россия - 4,167 миллиона тонн (рост почти на 3,76%).
Эксперт спрогнозировал объем поставок алюминия из РФ в Китай в 2025 году
Предприятия Северной Америки за отчетный период выпустили 3,984 миллиона тонн металла (рост выплавки на 2,23%), Южной Америки - 1,521 миллиона тонн (увеличение на 3,75%).