https://1prime.ru/20250122/askerov-854379725.html

Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Аскеров* внесен в список экстремистов

Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Аскеров* внесен в список экстремистов - 22.01.2025, ПРАЙМ

Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Аскеров* внесен в список экстремистов

Бывший игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров*, который до этого был признан в России лицом, исполняющим функции иностранного агента,... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T16:40+0300

2025-01-22T16:40+0300

2025-01-22T16:42+0300

росфинмониторинг

терроризм

экстремизм

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Бывший игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров*, который до этого был признан в России лицом, исполняющим функции иностранного агента, внесен в перечень причастных к экстремистской и терроритической деятельности. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Аскеров* Ровшан Энвер оглы*, 04.05.1972 г.р., г. Баку Азербайджанской ССР", - указывается в списке. Аскерову* был почти две недели назад выписан новый штраф в размере 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента в его публикациях в личном YouTube-канале. Ранее в отношении Аскерова* было возбуждено и расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса России. Следственный комитет установил, что он выложил в социальные сети ложные сведения, которые оскорбляют и порочат память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* решением суда был заочно арестован и сейчас находится в розыске. Руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова уточняла, что Аскеров* сейчас не принимает участия в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул пределы Россию.Людям и организациям, которые внесены в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20240306/kasparov-846023735.html

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росфинмониторинг, терроризм, экстремизм