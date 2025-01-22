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"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты

"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты - 22.01.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила принципы ценообразования на авиабилеты, установленные "Аэрофлотом" и S7. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T12:21+0300

2025-01-22T12:21+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила принципы ценообразования на авиабилеты, установленные "Аэрофлотом" и S7.В соответствии с согласованными документами, не менее 60% билетов будет продаваться по ценам ниже экономически обоснованного тарифа, а менее 2,5% билетов будет продано по самому высокому тарифу."Авиакомпании задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля авиабилетов, продаваемых по максимальному тарифу, составит менее 2,5%", - отмечается в заявлении ведомства.

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россия, фас рф, авиабилеты