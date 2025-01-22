https://1prime.ru/20250122/avtovaz-854373921.html

"АвтоВАЗ" представит гоночную модель Lada Iskra

"АвтоВАЗ" представит гоночную модель Lada Iskra - 22.01.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" представит гоночную модель Lada Iskra

Компания "АвтоВАЗ" представит гоночную версию Lada Iskra 25 января в рамках 27-й "Гонки Чемпионов" в Самарской области, сообщила пресс-служба компании. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T13:46+0300

2025-01-22T13:46+0300

2025-01-22T13:46+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" представит гоночную версию Lada Iskra 25 января в рамках 27-й "Гонки Чемпионов" в Самарской области, сообщила пресс-служба компании. "25 января 2025 года в рамках 27-й Гонки Чемпионов, которая пройдет на комплексе испытательных автодорог АО "АвтоВАЗ" в Самарской области, состоится премьера гоночной версии Lada Iskra", - говорится в сообщении. Спортивная Iskra - это новый проект команды Lada Sport Rosneft, который подготовлен специально для участия в ледовых гонках, пояснили в пресс-службе. Кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности. "Наибольшее количество доработок пришлось на силовой агрегат. Объем двигателя увеличен с 1,6 литра до 1,8 литра за счет применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня", - рассказали в "АвтоВАЗе". Уточняется, что мощность двигателя достигает 173 лошадиных сил, а крутящий момент – 200 ньютон-метров. В декабре президент компании Максим Соколов подтвердил планы "АвтоВАЗа" по началу серийного производства этой модели в первой половине 2025 года.

https://1prime.ru/20250115/avtovaz-854221140.html

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россия, автоваз