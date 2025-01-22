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Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез
Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез - 22.01.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез
Авиакомпания "Азимут" с 3 марта текущего года начнет полеты в Термез Узбекистана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. | 22.01.2025, ПРАЙМ
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россия
азимут
аэропорт внуково
термез
узбекистан
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" с 3 марта текущего года начнет полеты в Термез Узбекистана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Авиакомпания "Азимут" развивает международную маршрутную сеть и сообщает о начале выполнения программы полетов из Москвы, аэропорт Внуково, в Термез с 3 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Рейс в самый южный город Узбекистана будет выполняться еженедельно по графику: А47055, вылет из Внуково в 22.00 по понедельникам, посадка в Термезе в 4.10 (+1); А47056, вылет из Термеза в 5.10 по вторникам, посадка во Внуково в 7.40. Для каждого аэропорта указано местное время.
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россия, азимут, аэропорт внуково, термез, узбекистан
РОССИЯ, Азимут, аэропорт Внуково, ТЕРМЕЗ, УЗБЕКИСТАН
21:36 22.01.2025
 
Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез

Авиакомпания "Азимут" с 3 марта запустит рейсы из Москвы в Термез

© РИА Новости . Пивов | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Пивов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" с 3 марта текущего года начнет полеты в Термез Узбекистана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Авиакомпания "Азимут" развивает международную маршрутную сеть и сообщает о начале выполнения программы полетов из Москвы, аэропорт Внуково, в Термез с 3 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Рейс в самый южный город Узбекистана будет выполняться еженедельно по графику: А47055, вылет из Внуково в 22.00 по понедельникам, посадка в Термезе в 4.10 (+1); А47056, вылет из Термеза в 5.10 по вторникам, посадка во Внуково в 7.40. Для каждого аэропорта указано местное время.
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РОССИЯАзимутаэропорт ВнуковоТЕРМЕЗУЗБЕКИСТАН
 
 
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