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Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез

Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез - 22.01.2025, ПРАЙМ

Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез

Авиакомпания "Азимут" с 3 марта текущего года начнет полеты в Термез Узбекистана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T21:36+0300

2025-01-22T21:36+0300

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россия

азимут

аэропорт внуково

термез

узбекистан

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" с 3 марта текущего года начнет полеты в Термез Узбекистана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Авиакомпания "Азимут" развивает международную маршрутную сеть и сообщает о начале выполнения программы полетов из Москвы, аэропорт Внуково, в Термез с 3 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Рейс в самый южный город Узбекистана будет выполняться еженедельно по графику: А47055, вылет из Внуково в 22.00 по понедельникам, посадка в Термезе в 4.10 (+1); А47056, вылет из Термеза в 5.10 по вторникам, посадка во Внуково в 7.40. Для каждого аэропорта указано местное время.

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россия, азимут, аэропорт внуково, термез, узбекистан