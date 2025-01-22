https://1prime.ru/20250122/azimut-854387697.html
Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез
Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез - 22.01.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез
Авиакомпания "Азимут" с 3 марта текущего года начнет полеты в Термез Узбекистана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T21:36+0300
2025-01-22T21:36+0300
2025-01-22T21:36+0300
россия
азимут
аэропорт внуково
термез
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/64/840596410_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_019edc1eeecd0497d83d0da706159146.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" с 3 марта текущего года начнет полеты в Термез Узбекистана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Авиакомпания "Азимут" развивает международную маршрутную сеть и сообщает о начале выполнения программы полетов из Москвы, аэропорт Внуково, в Термез с 3 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Рейс в самый южный город Узбекистана будет выполняться еженедельно по графику: А47055, вылет из Внуково в 22.00 по понедельникам, посадка в Термезе в 4.10 (+1); А47056, вылет из Термеза в 5.10 по вторникам, посадка во Внуково в 7.40. Для каждого аэропорта указано местное время.
https://1prime.ru/20250122/pobeda-854374856.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/64/840596410_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_11b52a59c4328ac163bccfa290f39825.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азимут, аэропорт внуково, термез, узбекистан
РОССИЯ, Азимут, аэропорт Внуково, ТЕРМЕЗ, УЗБЕКИСТАН
Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы из Москвы в Термез
Авиакомпания "Азимут" с 3 марта запустит рейсы из Москвы в Термез
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" с 3 марта текущего года начнет полеты в Термез Узбекистана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Авиакомпания "Азимут" развивает международную маршрутную сеть и сообщает о начале выполнения программы полетов из Москвы, аэропорт Внуково, в Термез с 3 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Рейс в самый южный город Узбекистана будет выполняться еженедельно по графику: А47055, вылет из Внуково в 22.00 по понедельникам, посадка в Термезе в 4.10 (+1); А47056, вылет из Термеза в 5.10 по вторникам, посадка во Внуково в 7.40. Для каждого аэропорта указано местное время.
"Победа" отменила онлайн-регистрацию для пассажиров с детьми