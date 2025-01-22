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Сотрудник московского банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Сотрудник московского банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей
Сотрудник московского банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей - 22.01.2025, ПРАЙМ
Сотрудник московского банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей
Сотрудника московского банка задержали за кражу около 180 миллионов рублей из банковской ячейки клиента. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T10:45+0300
2025-01-22T10:45+0300
мошенничество
банк
мвд
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сотрудника московского банка задержали за кражу около 180 миллионов рублей из банковской ячейки клиента. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудник московского отделения банка воспользовался служебным положением и украл из банковской ячейки порядка 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту. Когда работники финансово-кредитного учреждения обнаружили пропажу, они обратились в полицию", - подчеркнула представитель ведомства.Волк также добавила, что похититель частями забирал наличные из хранилища банка и последнюю партию в 35 миллионов рублей конвертировал в криптовалюту.Уголовное дело заведено по части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), обвиняемый находится под арестом.
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банк, мвд
Мошенничество, банк, МВД
10:45 22.01.2025
 
Сотрудник московского банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей

Сотрудник московского банка украл из ячейки клиента около 180 миллионов рублей

© fotolia.com / dyomaБанковские ячейки
Банковские ячейки - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© fotolia.com / dyoma
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Сотрудника московского банка задержали за кражу около 180 миллионов рублей из банковской ячейки клиента. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудник московского отделения банка воспользовался служебным положением и украл из банковской ячейки порядка 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту. Когда работники финансово-кредитного учреждения обнаружили пропажу, они обратились в полицию", - подчеркнула представитель ведомства.
Волк также добавила, что похититель частями забирал наличные из хранилища банка и последнюю партию в 35 миллионов рублей конвертировал в криптовалюту.
Уголовное дело заведено по части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), обвиняемый находится под арестом.
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