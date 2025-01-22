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Путин оценил запас капитала у российского банковского сектора - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин оценил запас капитала у российского банковского сектора
Путин оценил запас капитала у российского банковского сектора - 22.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил запас капитала у российского банковского сектора
Отечественный банковский сектор имеет достаточный запас капитала и чувствует себя уверенно, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:37+0300
2025-01-22T17:49+0300
экономика
россия
владимир путин
банки
экономика рф
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Отечественный банковский сектор имеет достаточный запас капитала и чувствует себя уверенно, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин. Глава государства считает, что банковский сектор подрос за предыдущий год, чувствует себя уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования и развития отечественной экономики.Он также сообщил, что динамика корпоративного кредитования в стране в декабре серьезно замедлилась, а в январе складывается ниже целевых ориентиров.По словам президента РФ, качество выданных кредитов остается на высоком уровне, доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле, то есть кредитов компаний, бизнеса составляет 2,6%, а в розничном, то есть физлицам – 3,7%. Эти показатели были стабильны в течение всего 2024 года, добавил он.Путин считает, что замедление кредитования может создать риски для экономического роста, поэтому важно "не допускать подобных перекосов и в целом обеспечивать такое увеличение кредитного портфеля, которое необходимо для уверенной экономической динамики и при этом позволяет добиваться ориентиров Центрального банка по инфляции".Глава государства проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
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россия, владимир путин, банки, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Банки, экономика РФ
17:37 22.01.2025 (обновлено: 17:49 22.01.2025)
 
Путин оценил запас капитала у российского банковского сектора

Путин: банковский сектор в России обладает достаточным запасом капитала

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Отечественный банковский сектор имеет достаточный запас капитала и чувствует себя уверенно, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин.
Глава государства считает, что банковский сектор подрос за предыдущий год, чувствует себя уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования и развития отечественной экономики.
Он также сообщил, что динамика корпоративного кредитования в стране в декабре серьезно замедлилась, а в январе складывается ниже целевых ориентиров.
По словам президента РФ, качество выданных кредитов остается на высоком уровне, доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле, то есть кредитов компаний, бизнеса составляет 2,6%, а в розничном, то есть физлицам – 3,7%. Эти показатели были стабильны в течение всего 2024 года, добавил он.
Путин считает, что замедление кредитования может создать риски для экономического роста, поэтому важно "не допускать подобных перекосов и в целом обеспечивать такое увеличение кредитного портфеля, которое необходимо для уверенной экономической динамики и при этом позволяет добиваться ориентиров Центрального банка по инфляции".
Глава государства проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинБанкиэкономика РФ
 
 
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