https://1prime.ru/20250122/benzin-854383008.html

Цена бензина на российской бирже продолжила снижение

Цена бензина на российской бирже продолжила снижение - 22.01.2025, ПРАЙМ

Цена бензина на российской бирже продолжила снижение

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается четвертый торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:44+0300

2025-01-22T17:44+0300

2025-01-22T17:44+0300

экономика

россия

биржевые торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56705c51f5e73af3dbba0beb32cb18c8.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается четвертый торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. Так, цена марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,23% - до 46 938 рублей за тонну. В последний раз его цена достигала таких отметок в начале июня прошлого года. Продолжил дешеветь и бензин Аи-95: его стоимость опустилась на 0,86% - до 49 493 рублей за тонну, что соответствует уровню января 2024 года. При этом в среду выросли цены на дизельное топливо. Летнее дизтопливо подорожало сильнее остальных сортов - на 1,89%, до 54 981 рубля за тонну. Стоимость зимнего дизтоплива выросла на 0,14% - до 60 262 рублей за тонну, межсезонного - на 0,59%, до 54 949 рублей. Мазут вырос в цене на 0,45% - до 31 359 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 4,25%, до 22 985 рублей. Тонна авиакеросина подешевела на 0,06% - до 81 659 рублей. Нефтяники в 2024 году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали в декабре РИА Новости в Минэнерго. А в конце прошлого года вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

https://1prime.ru/20250115/benzin-854228084.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги