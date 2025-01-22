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Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,08 процента

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,08 процента - 22.01.2025, ПРАЙМ

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,08 процента

Средняя розничная цена бензина в России с 13 по 20 января выросла на 0,08%, или на 5 копеек - до 60,94 рубля за литр, цена дизельного топлива осталась на уровне | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T19:03+0300

2025-01-22T19:03+0300

2025-01-22T19:03+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 13 по 20 января выросла на 0,08%, или на 5 копеек - до 60,94 рубля за литр, цена дизельного топлива осталась на уровне предыдущей недели - 70,15 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 9 по 13 января, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,05%, или на 3 копейки - до 60,89 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 4 копейки, до 70,15 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 подорожал на 0,1% - до 55,55 рубля за литр, Аи-95 - на 0,07%, до 60,67 рубля, Аи-98 - на 0,06%, до 83,14 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 14 по 20 января составила 0,25%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 27 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Калининградской области - на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. Снижение цен было зафиксировано в Крыму (-2,4%) и Севастополе (-1,8%). В конце декабря Федеральная антимонопольная служба РФ выдвинула предложение донастроить демпферный механизм: ввести расчет выплат не только по Аи-92, но и по марке Аи-95. Также ФАС проводит проверку соблюдения нефтяными компаниями критериев регулярности и равномерности продажи топлива на бирже. В ближайшее время служба намерена скорректировать эти критерии. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

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россия, росстат, аи-92, аи-95, цены на бензин