Биткоин: прилив сил и рост спроса

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 22 января, пара BTC/USDT повысилась на 3,80%, до $106 143. Покупатели смогли отыграть большую часть потерь после инаугурации Трампа. Биткоин сохраняет сильные позиции с перспективой дальнейшего роста.Во вторник Майкл Сэйлор сообщил в X, что MicroStrategy приобрела дополнительные 11 000 BTC на сумму $1,1 млрд по средней цене $101 191 за биткоин. Текущий портфель компании составляет 461 000 BTC, приобретенных за $29,3 млрд при средней цене $63 610 за монету.Общий настрой позитивный. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США (29 января) и выступлению Джерома Пауэлла. На торгах в Европе, скорее всего, коррекция продолжится до $104 500, затем можно рассмотреть восстановление до $107 700. До завершения текущей торговой недели покупателям и инвесторам важно удержаться выше отметки $106 500.При сохранении восходящего импульса и пробое исторического максимума ралли может продолжиться до $130 тысяч до конца первого квартала наступившего года. Это почти 23% от текущей цены $105 430.
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 22 января, пара BTC/USDT повысилась на 3,80%, до $106 143. Покупатели смогли отыграть большую часть потерь после инаугурации Трампа. Биткоин сохраняет сильные позиции с перспективой дальнейшего роста.
Во вторник Майкл Сэйлор сообщил в X, что MicroStrategy приобрела дополнительные 11 000 BTC на сумму $1,1 млрд по средней цене $101 191 за биткоин. Текущий портфель компании составляет 461 000 BTC, приобретенных за $29,3 млрд при средней цене $63 610 за монету.
Общий настрой позитивный. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США (29 января) и выступлению Джерома Пауэлла. На торгах в Европе, скорее всего, коррекция продолжится до $104 500, затем можно рассмотреть восстановление до $107 700. До завершения текущей торговой недели покупателям и инвесторам важно удержаться выше отметки $106 500.
При сохранении восходящего импульса и пробое исторического максимума ралли может продолжиться до $130 тысяч до конца первого квартала наступившего года. Это почти 23% от текущей цены $105 430.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.