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Биткоин: прилив сил и рост спроса - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250122/bitkoin-854368626.html
Биткоин: прилив сил и рост спроса
Биткоин: прилив сил и рост спроса - 22.01.2025, ПРАЙМ
Биткоин: прилив сил и рост спроса
В понедельник, 22 января, пара BTC/USDT повысилась на 3,80%, до $106 143. Покупатели смогли отыграть большую часть потерь после инаугурации Трампа. Биткоин... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T10:15+0300
2025-01-22T10:15+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 22 января, пара BTC/USDT повысилась на 3,80%, до $106 143. Покупатели смогли отыграть большую часть потерь после инаугурации Трампа. Биткоин сохраняет сильные позиции с перспективой дальнейшего роста.Во вторник Майкл Сэйлор сообщил в X, что MicroStrategy приобрела дополнительные 11 000 BTC на сумму $1,1 млрд по средней цене $101 191 за биткоин. Текущий портфель компании составляет 461 000 BTC, приобретенных за $29,3 млрд при средней цене $63 610 за монету.Общий настрой позитивный. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США (29 января) и выступлению Джерома Пауэлла. На торгах в Европе, скорее всего, коррекция продолжится до $104 500, затем можно рассмотреть восстановление до $107 700. До завершения текущей торговой недели покупателям и инвесторам важно удержаться выше отметки $106 500.При сохранении восходящего импульса и пробое исторического максимума ралли может продолжиться до $130 тысяч до конца первого квартала наступившего года. Это почти 23% от текущей цены $105 430.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
10:15 22.01.2025
 

Биткоин: прилив сил и рост спроса

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 22 января, пара BTC/USDT повысилась на 3,80%, до $106 143. Покупатели смогли отыграть большую часть потерь после инаугурации Трампа. Биткоин сохраняет сильные позиции с перспективой дальнейшего роста.
Во вторник Майкл Сэйлор сообщил в X, что MicroStrategy приобрела дополнительные 11 000 BTC на сумму $1,1 млрд по средней цене $101 191 за биткоин. Текущий портфель компании составляет 461 000 BTC, приобретенных за $29,3 млрд при средней цене $63 610 за монету.
Общий настрой позитивный. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США (29 января) и выступлению Джерома Пауэлла. На торгах в Европе, скорее всего, коррекция продолжится до $104 500, затем можно рассмотреть восстановление до $107 700. До завершения текущей торговой недели покупателям и инвесторам важно удержаться выше отметки $106 500.
При сохранении восходящего импульса и пробое исторического максимума ралли может продолжиться до $130 тысяч до конца первого квартала наступившего года. Это почти 23% от текущей цены $105 430.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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