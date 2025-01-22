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Сбежали от Брюсселя и не пожалели: "мировая закулиса" всех удивила - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Сбежали от Брюсселя и не пожалели: "мировая закулиса" всех удивила
Сбежали от Брюсселя и не пожалели: "мировая закулиса" всех удивила - 22.01.2025, ПРАЙМ
Сбежали от Брюсселя и не пожалели: "мировая закулиса" всех удивила
В ближайшие 15 лет Великобритания может показать более устойчивый рост по сравнению с другими европейскими странами и сохранит шестое место среди крупнейших... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T08:00+0300
2025-01-22T08:00+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
великобритания
сша
ес
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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. В ближайшие 15 лет Великобритания может показать более устойчивый рост по сравнению с другими европейскими странами и сохранит шестое место среди крупнейших экономик мира. Несмотря на повышение налогов, темпы роста экономики Великобритании могут составить 1,8%. С таким прогнозом не так давно выступил Центр экономических и деловых исследований (CEBR).По мнению исследователей, Люксембург останется самой богатой страной в мире по уровню дохода на душу населения, за ним последуют Ирландия и Швейцария. США сохранят за собой статус крупнейшей экономики мира, опередив Китай.Согласно различным публичным оценкам, в краткосрочной перспективе у Великобритании действительно есть шанс стать одной из самых быстрорастущих экономик в мире.Ожидаемый рост заработных плат, уровня потребления, а также планы правительства по наращиванию государственных инвестиций в строительство – все это должно стимулировать экономическую активность в стране.К тому же, стабильная экономика и правовая система Великобритании делают ее привлекательной для международных инвесторов. Великобритания располагает одним из наиболее развитых рынков финансовых услуг, что способствует созданию новых экономических возможностей для развития бизнеса в стране.Что касается перспектив, то у Великобритании есть все предпосылки в будущем стать одним из технологических лидеров на мировой арене. Правительство готовится воплотить концепцию "десятилетия национального обновления" с целью повышения эффективности государственного сектора, строительства ключевой инфраструктуры, включая центры обработки данных и научно-исследовательские кластеры. Реализация этих планов будет способствовать росту производительности и созданию новых рабочих мест в стране.Справедливости ради нужно отметить, что столь оптимистичными ожидания роста экономики Великобритании выглядят на фоне ситуации в странах Евросоюза. В соседних странах, например, в Германии, Франции, Италии, Испании темпы экономического роста замедляются на фоне структурных, торговых разногласий и растущей геополитической напряжённости. Нельзя также недооценивать риск обострения торговых разногласий. Новая администрация США неоднократно заявляла о планах использовать тарифные меры для достижения своих политических целей. Риски, связанные с глобальной торговлей и внутренней политикой, могут повлиять на экономическое развитие многих стран.Да и долгосрочные перспективы экономики Великобритании тоже представляются довольно слабыми.В 2025 году Великобритании будет необходимо рефинансировать $200 млрд из общей суммы долга в $2 трлн. Это довольно сложная задача в условиях, когда ставка достигла своих максимальных значений за последнее десятилетие.Аналитики прогнозируют сокращение миграции и снижения предложения рабочей силы, которое было движущей силой роста экономики Великобритании на протяжении последних нескольких лет. В КПМГ ожидают, что повышение взносов работодателей в фонд национального страхования, а также значительное повышение уровня национальной минимальной заработной платы, существенно увеличат расходы британских компаний на найм сотрудников. В сочетании с временным ростом общего спроса это может привести к длительному периоду повышенной инфляции.Ну, и прямо сейчас трейдеры готовятся к серьезному падению фунта. Фунт стерлингов оказался наиболее чувствительной валютой среди валют других развитых стран к политике, озвученной новым президентом США. Не исключено, что фунт стерлингов может обновить свой минимум за последние 2-3 года.Национальный институт экономических и социальных исследований даже без учета "тарифного плана Трампа" рисует мрачную картину для экономики Великобритании на ближайшие годы с незначительным ростом в 1,4% в 2026 году и 1,7% в 2030 году.С другой стороны, по мнению экономистов NIESR, экономический рост любой страны, чувствительной к изменениям в глобальных торговых потоках, может быть ограничен всего 0,4%, если США введут тарифы, обещанные Трампом.Автор - управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев
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Дмитрий Целищев
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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40
мнения аналитиков, мировая экономика, великобритания, сша, ес
Мнения аналитиков, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ЕС
08:00 22.01.2025
 
Сбежали от Брюсселя и не пожалели: "мировая закулиса" всех удивила

Эксперт Целищев: Британию ждет экономический рост после бегства из ЕС

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Управляющий директор инвесткомпании Риком траст Дмитрий Целищев
Дмитрий Целищев
Управляющий директор инвесткомпании "Риком траст"
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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. В ближайшие 15 лет Великобритания может показать более устойчивый рост по сравнению с другими европейскими странами и сохранит шестое место среди крупнейших экономик мира. Несмотря на повышение налогов, темпы роста экономики Великобритании могут составить 1,8%. С таким прогнозом не так давно выступил Центр экономических и деловых исследований (CEBR).
По мнению исследователей, Люксембург останется самой богатой страной в мире по уровню дохода на душу населения, за ним последуют Ирландия и Швейцария. США сохранят за собой статус крупнейшей экономики мира, опередив Китай.
Согласно различным публичным оценкам, в краткосрочной перспективе у Великобритании действительно есть шанс стать одной из самых быстрорастущих экономик в мире.
Ожидаемый рост заработных плат, уровня потребления, а также планы правительства по наращиванию государственных инвестиций в строительство – все это должно стимулировать экономическую активность в стране.
К тому же, стабильная экономика и правовая система Великобритании делают ее привлекательной для международных инвесторов. Великобритания располагает одним из наиболее развитых рынков финансовых услуг, что способствует созданию новых экономических возможностей для развития бизнеса в стране.
Что касается перспектив, то у Великобритании есть все предпосылки в будущем стать одним из технологических лидеров на мировой арене. Правительство готовится воплотить концепцию "десятилетия национального обновления" с целью повышения эффективности государственного сектора, строительства ключевой инфраструктуры, включая центры обработки данных и научно-исследовательские кластеры. Реализация этих планов будет способствовать росту производительности и созданию новых рабочих мест в стране.
Справедливости ради нужно отметить, что столь оптимистичными ожидания роста экономики Великобритании выглядят на фоне ситуации в странах Евросоюза. В соседних странах, например, в Германии, Франции, Италии, Испании темпы экономического роста замедляются на фоне структурных, торговых разногласий и растущей геополитической напряжённости. Нельзя также недооценивать риск обострения торговых разногласий. Новая администрация США неоднократно заявляла о планах использовать тарифные меры для достижения своих политических целей. Риски, связанные с глобальной торговлей и внутренней политикой, могут повлиять на экономическое развитие многих стран.
Да и долгосрочные перспективы экономики Великобритании тоже представляются довольно слабыми.
В 2025 году Великобритании будет необходимо рефинансировать $200 млрд из общей суммы долга в $2 трлн. Это довольно сложная задача в условиях, когда ставка достигла своих максимальных значений за последнее десятилетие.
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
В Британии выступили с предложением после одного решения Трампа
Вчера, 09:50
Аналитики прогнозируют сокращение миграции и снижения предложения рабочей силы, которое было движущей силой роста экономики Великобритании на протяжении последних нескольких лет. В КПМГ ожидают, что повышение взносов работодателей в фонд национального страхования, а также значительное повышение уровня национальной минимальной заработной платы, существенно увеличат расходы британских компаний на найм сотрудников. В сочетании с временным ростом общего спроса это может привести к длительному периоду повышенной инфляции.
Ну, и прямо сейчас трейдеры готовятся к серьезному падению фунта. Фунт стерлингов оказался наиболее чувствительной валютой среди валют других развитых стран к политике, озвученной новым президентом США. Не исключено, что фунт стерлингов может обновить свой минимум за последние 2-3 года.
Национальный институт экономических и социальных исследований даже без учета "тарифного плана Трампа" рисует мрачную картину для экономики Великобритании на ближайшие годы с незначительным ростом в 1,4% в 2026 году и 1,7% в 2030 году.
С другой стороны, по мнению экономистов NIESR, экономический рост любой страны, чувствительной к изменениям в глобальных торговых потоках, может быть ограничен всего 0,4%, если США введут тарифы, обещанные Трампом.
Автор - управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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