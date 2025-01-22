https://1prime.ru/20250122/diplomaty-854378072.html

ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу

ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу - 22.01.2025, ПРАЙМ

ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу

Германия предложила Европейскому союзу (ЕС) ограничить доступ российских дипломатических миссий в Европу в ответ на предполагаемые "гибридные угрозы", исходящие | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T16:03+0300

2025-01-22T16:03+0300

2025-01-22T16:03+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Германия предложила Европейскому союзу (ЕС) ограничить доступ российских дипломатических миссий в Европу в ответ на предполагаемые "гибридные угрозы", исходящие от России. Об этом сообщает Politico."МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных) атак... путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов", - отмечается в материале.Авторы материала заметили, что предложение основано на документе, распространенном Германией среди европейских чиновников. Одним из примеров таких угроз является разрыв кабеля в Балтийском море. Однако западные спецслужбы пришли к выводу, что нет доказательств причастности России к этим инцидентам.В июне 2024 года ряд европейских стран также выступили с предложением ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в рамках антироссийских санкций, но это предложение не получило единогласной поддержки.

https://1prime.ru/20250122/sanktsii-854374584.html

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