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ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу
ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу - 22.01.2025, ПРАЙМ
ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу
Германия предложила Европейскому союзу (ЕС) ограничить доступ российских дипломатических миссий в Европу в ответ на предполагаемые "гибридные угрозы", исходящие | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T16:03+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Германия предложила Европейскому союзу (ЕС) ограничить доступ российских дипломатических миссий в Европу в ответ на предполагаемые "гибридные угрозы", исходящие от России. Об этом сообщает Politico."МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных) атак... путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов", - отмечается в материале.Авторы материала заметили, что предложение основано на документе, распространенном Германией среди европейских чиновников. Одним из примеров таких угроз является разрыв кабеля в Балтийском море. Однако западные спецслужбы пришли к выводу, что нет доказательств причастности России к этим инцидентам.В июне 2024 года ряд европейских стран также выступили с предложением ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в рамках антироссийских санкций, но это предложение не получило единогласной поддержки.
https://1prime.ru/20250122/sanktsii-854374584.html
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россия, германия, ес
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕС
ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу
Politico: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Германия предложила Европейскому союзу (ЕС) ограничить доступ российских дипломатических миссий в Европу в ответ на предполагаемые "гибридные угрозы", исходящие от России. Об этом сообщает Politico.
"МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных) атак... путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов", - отмечается в материале.
Авторы материала заметили, что предложение основано на документе, распространенном Германией среди европейских чиновников. Одним из примеров таких угроз является разрыв кабеля в Балтийском море. Однако западные спецслужбы пришли к выводу, что нет доказательств причастности России к этим инцидентам.
В июне 2024 года ряд европейских стран также выступили с предложением ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в рамках антироссийских санкций, но это предложение не получило единогласной поддержки.
СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ