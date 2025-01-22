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В России хотят ввести единый цифровой документ

В России хотят ввести единый цифровой документ - 22.01.2025, ПРАЙМ

В России хотят ввести единый цифровой документ

Партия "Новые люди" внесет в Госдуму проект закона, предусматривающий объединение в один цифровой документ паспорта гражданина РФ, СНИЛС, трудовой книжки, прав... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T23:22+0300

2025-01-22T23:22+0300

2025-01-22T23:22+0300

россия

госдума

новые люди

законопроект

электронные документы

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Партия "Новые люди" внесет в Госдуму проект закона, предусматривающий объединение в один цифровой документ паспорта гражданина РФ, СНИЛС, трудовой книжки, прав на управление всеми видами транспорта и любые другие документы. Об этом сообщил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. По его словам, законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму уже в этом году."Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один", — написал Нечаев в своем Telegram-канале. Ранее в Госдуму внесли законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах". Авторами инициативы также являются депутаты от "Новых людей" во главе с Нечаевым.

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россия, госдума, новые люди, законопроект, электронные документы