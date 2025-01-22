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В России хотят ввести единый цифровой документ - 22.01.2025, ПРАЙМ
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В России хотят ввести единый цифровой документ
В России хотят ввести единый цифровой документ - 22.01.2025, ПРАЙМ
В России хотят ввести единый цифровой документ
Партия "Новые люди" внесет в Госдуму проект закона, предусматривающий объединение в один цифровой документ паспорта гражданина РФ, СНИЛС, трудовой книжки, прав... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T23:22+0300
2025-01-22T23:22+0300
россия
госдума
новые люди
законопроект
электронные документы
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Партия "Новые люди" внесет в Госдуму проект закона, предусматривающий объединение в один цифровой документ паспорта гражданина РФ, СНИЛС, трудовой книжки, прав на управление всеми видами транспорта и любые другие документы. Об этом сообщил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. По его словам, законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму уже в этом году."Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один", — написал Нечаев в своем Telegram-канале. Ранее в Госдуму внесли законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах". Авторами инициативы также являются депутаты от "Новых людей" во главе с Нечаевым.
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россия, госдума, новые люди, законопроект, электронные документы
РОССИЯ, Госдума, Новые люди, законопроект, электронные документы
23:22 22.01.2025
 
В России хотят ввести единый цифровой документ

Нечаев: "Новые люди" внесут в Госдуму проект о едином цифровом документе

© РИА Новости . Сергей Илюшин | Перейти в медиабанкЛюди в центре города
Люди в центре города - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Сергей Илюшин
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Партия "Новые люди" внесет в Госдуму проект закона, предусматривающий объединение в один цифровой документ паспорта гражданина РФ, СНИЛС, трудовой книжки, прав на управление всеми видами транспорта и любые другие документы. Об этом сообщил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
По его словам, законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму уже в этом году.
"Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один", — написал Нечаев в своем Telegram-канале.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах". Авторами инициативы также являются депутаты от "Новых людей" во главе с Нечаевым.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
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РОССИЯГосдумаНовые людизаконопроектэлектронные документы
 
 
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