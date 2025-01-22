https://1prime.ru/20250122/dokument-854388197.html
В России хотят ввести единый цифровой документ
В России хотят ввести единый цифровой документ - 22.01.2025, ПРАЙМ
В России хотят ввести единый цифровой документ
Партия "Новые люди" внесет в Госдуму проект закона, предусматривающий объединение в один цифровой документ паспорта гражданина РФ, СНИЛС, трудовой книжки, прав... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T23:22+0300
2025-01-22T23:22+0300
2025-01-22T23:22+0300
россия
госдума
новые люди
законопроект
электронные документы
https://cdnn.1prime.ru/img/76389/72/763897253_0:292:3010:1985_1920x0_80_0_0_45147de412c95b8f850061b42457a0d2.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Партия "Новые люди" внесет в Госдуму проект закона, предусматривающий объединение в один цифровой документ паспорта гражданина РФ, СНИЛС, трудовой книжки, прав на управление всеми видами транспорта и любые другие документы. Об этом сообщил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. По его словам, законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму уже в этом году."Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один", — написал Нечаев в своем Telegram-канале. Ранее в Госдуму внесли законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах". Авторами инициативы также являются депутаты от "Новых людей" во главе с Нечаевым.
https://1prime.ru/20250122/kredit-854373789.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76389/72/763897253_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aa8fc8c0ee4b3b6578b2aaec420b6657.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, новые люди, законопроект, электронные документы
РОССИЯ, Госдума, Новые люди, законопроект, электронные документы
В России хотят ввести единый цифровой документ
Нечаев: "Новые люди" внесут в Госдуму проект о едином цифровом документе
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Партия "Новые люди" внесет в Госдуму проект закона, предусматривающий объединение в один цифровой документ паспорта гражданина РФ, СНИЛС, трудовой книжки, прав на управление всеми видами транспорта и любые другие документы. Об этом сообщил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
По его словам, законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму уже в этом году.
"Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один", — написал Нечаев в своем Telegram-канале.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах". Авторами инициативы также являются депутаты от "Новых людей" во главе с Нечаевым.
Россиянам дали совет, что делать при невозможности платить за кредит