https://1prime.ru/20250122/dvizhenie-854365173.html

Движение по трассе "Иртыш" ограничили в Новосибирской области

Движение по трассе "Иртыш" ограничили в Новосибирской области - 22.01.2025, ПРАЙМ

Движение по трассе "Иртыш" ограничили в Новосибирской области

Движение по федеральной трассе "Иртыш" ограничили в среду в Новосибирской области из-за снегопада и метели, сообщает Сибуправтодор. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T06:37+0300

2025-01-22T06:37+0300

2025-01-22T06:37+0300

бизнес

общество

новосибирск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854365173.jpg?1737517062

НОВОСИБИРСК, 22 янв - ПРАЙМ. Движение по федеральной трассе "Иртыш" ограничили в среду в Новосибирской области из-за снегопада и метели, сообщает Сибуправтодор. "С 10.00 (06.00 мск) предварительно до 15.00 (11.00 мск) ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных и тяжеловесных грузовых транспортных средств на федеральной автомобильной дороге Р-254 "Иртыш" в границах Новосибирской области", - говорится в сообщении. В дорожном управлении отметили, что ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно осадками в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Местами наблюдается сильный снег, метели, возможно усиление ветра с порывами до 25-28 метров в секунду, возможен гололед. С 22 на 23 января по Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областям ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Также в прогнозе метели, усиление ветра и резкое похолодание в ночные часы до минус 30 градусов.

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , новосибирск