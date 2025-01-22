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Движение по трассе "Иртыш" ограничили в Новосибирской области - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Движение по трассе "Иртыш" ограничили в Новосибирской области
Движение по трассе "Иртыш" ограничили в Новосибирской области - 22.01.2025, ПРАЙМ
Движение по трассе "Иртыш" ограничили в Новосибирской области
Движение по федеральной трассе "Иртыш" ограничили в среду в Новосибирской области из-за снегопада и метели, сообщает Сибуправтодор. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T06:37+0300
2025-01-22T06:37+0300
бизнес
общество
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 22 янв - ПРАЙМ. Движение по федеральной трассе "Иртыш" ограничили в среду в Новосибирской области из-за снегопада и метели, сообщает Сибуправтодор. "С 10.00 (06.00 мск) предварительно до 15.00 (11.00 мск) ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных и тяжеловесных грузовых транспортных средств на федеральной автомобильной дороге Р-254 "Иртыш" в границах Новосибирской области", - говорится в сообщении. В дорожном управлении отметили, что ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно осадками в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Местами наблюдается сильный снег, метели, возможно усиление ветра с порывами до 25-28 метров в секунду, возможен гололед. С 22 на 23 января по Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областям ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Также в прогнозе метели, усиление ветра и резкое похолодание в ночные часы до минус 30 градусов.
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бизнес, общество , новосибирск
Бизнес, Общество , НОВОСИБИРСК
06:37 22.01.2025
 
Движение по трассе "Иртыш" ограничили в Новосибирской области

Движение по трассе "Иртыш" в Новосибирской области ограничили из-за снегопада и метели

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НОВОСИБИРСК, 22 янв - ПРАЙМ. Движение по федеральной трассе "Иртыш" ограничили в среду в Новосибирской области из-за снегопада и метели, сообщает Сибуправтодор.
"С 10.00 (06.00 мск) предварительно до 15.00 (11.00 мск) ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных и тяжеловесных грузовых транспортных средств на федеральной автомобильной дороге Р-254 "Иртыш" в границах Новосибирской области", - говорится в сообщении.
В дорожном управлении отметили, что ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно осадками в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Местами наблюдается сильный снег, метели, возможно усиление ветра с порывами до 25-28 метров в секунду, возможен гололед.
С 22 на 23 января по Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областям ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Также в прогнозе метели, усиление ветра и резкое похолодание в ночные часы до минус 30 градусов.
 
БизнесОбществоНОВОСИБИРСК
 
 
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