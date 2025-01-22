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Движение по федеральным трассам ограничили в Омской области

Движение по федеральным трассам ограничили в Омской области - 22.01.2025, ПРАЙМ

Движение по федеральным трассам ограничили в Омской области

Движение по федеральным трассам ограничили в среду в Омской области из-за метели и снижения видимости, сообщает Сибуправтодор. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T06:43+0300

2025-01-22T06:43+0300

2025-01-22T06:43+0300

бизнес

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НОВОСИБИРСК, 22 янв - ПРАЙМ. Движение по федеральным трассам ограничили в среду в Омской области из-за метели и снижения видимости, сообщает Сибуправтодор. "С 09.00 (05.00 мск) предварительно до 15.00 (11.00 мск) ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных и тяжеловесных грузовых транспортных средств по федеральным автомобильным дорогам Р-254 "Иртыш" (включая Южный обход Омска), Р-402 и А-320", - говорится в сообщении. По данным дорожного управления, причина введения ограничений - неблагоприятные погодные условия, а именно снижение видимости, низовая метель и ветер до 25 метров в секунду. С 22 на 23 января по Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областям ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Также в прогнозе метели, усиление ветра и резкое похолодание в ночные часы до минус 30 градусов.

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