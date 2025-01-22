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Движение по федеральным трассам ограничили в Омской области - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Движение по федеральным трассам ограничили в Омской области
Движение по федеральным трассам ограничили в Омской области - 22.01.2025, ПРАЙМ
Движение по федеральным трассам ограничили в Омской области
Движение по федеральным трассам ограничили в среду в Омской области из-за метели и снижения видимости, сообщает Сибуправтодор. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T06:43+0300
2025-01-22T06:43+0300
бизнес
экономика
новосибирск
омская область
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НОВОСИБИРСК, 22 янв - ПРАЙМ. Движение по федеральным трассам ограничили в среду в Омской области из-за метели и снижения видимости, сообщает Сибуправтодор. "С 09.00 (05.00 мск) предварительно до 15.00 (11.00 мск) ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных и тяжеловесных грузовых транспортных средств по федеральным автомобильным дорогам Р-254 "Иртыш" (включая Южный обход Омска), Р-402 и А-320", - говорится в сообщении. По данным дорожного управления, причина введения ограничений - неблагоприятные погодные условия, а именно снижение видимости, низовая метель и ветер до 25 метров в секунду. С 22 на 23 января по Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областям ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Также в прогнозе метели, усиление ветра и резкое похолодание в ночные часы до минус 30 градусов.
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бизнес, новосибирск, омская область
Бизнес, Экономика, НОВОСИБИРСК, Омская область
06:43 22.01.2025
 
Движение по федеральным трассам ограничили в Омской области

В Омской области ограничили движение по федеральным трассам из-за метели

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НОВОСИБИРСК, 22 янв - ПРАЙМ. Движение по федеральным трассам ограничили в среду в Омской области из-за метели и снижения видимости, сообщает Сибуправтодор.
"С 09.00 (05.00 мск) предварительно до 15.00 (11.00 мск) ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных и тяжеловесных грузовых транспортных средств по федеральным автомобильным дорогам Р-254 "Иртыш" (включая Южный обход Омска), Р-402 и А-320", - говорится в сообщении.
По данным дорожного управления, причина введения ограничений - неблагоприятные погодные условия, а именно снижение видимости, низовая метель и ветер до 25 метров в секунду.
С 22 на 23 января по Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областям ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Также в прогнозе метели, усиление ветра и резкое похолодание в ночные часы до минус 30 градусов.
 
ЭкономикаБизнесНОВОСИБИРСКОмская область
 
 
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