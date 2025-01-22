https://1prime.ru/20250122/energopotreblenie-854369510.html

В Сибири в 2025 году ожидается рост энергопотребления на 3,5%

В Сибири в 2025 году ожидается рост энергопотребления на 3,5% - 22.01.2025, ПРАЙМ

В Сибири в 2025 году ожидается рост энергопотребления на 3,5%

Системный оператор единой энергосистемы (СО ЕЭС) РФ ожидает роста потребления электроэнергии в Сибири в 2025 году на 3,5%, сообщил гендиректор объединенного... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T10:59+0300

2025-01-22T10:59+0300

2025-01-22T10:59+0300

энергетика

электроэнергия

системный оператор еэс

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Системный оператор единой энергосистемы (СО ЕЭС) РФ ожидает роста потребления электроэнергии в Сибири в 2025 году на 3,5%, сообщил гендиректор объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири (филиал "Системного оператора") Алексей Хлебов. "На 2025 год мы ждем роста порядка 3,5%. Это фактически естественный рост, значимых потребителей нет", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о прогнозе энергопотребления в Сибири на 2025 год. Ранее председатель СО ЕЭС Федор Опадчий сообщал журналистам, что в 2024 году потребление электроэнергии в России в целом выросло на 3,1%, а в Сибири рост составил 4,9%.

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электроэнергия, системный оператор еэс