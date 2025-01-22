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Европарламент решил не признавать итоги выборов в Белоруссии - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Европарламент решил не признавать итоги выборов в Белоруссии
Европарламент решил не признавать итоги выборов в Белоруссии - 22.01.2025, ПРАЙМ
Европарламент решил не признавать итоги выборов в Белоруссии
Депутаты Европарламента (ЕП) в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии. Документ содержит призыв к странам ЕС не признавать итоги белорусских | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T15:06+0300
2025-01-22T15:06+0300
политика
еп
ес
александр лукашенко
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента (ЕП) в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии. Документ содержит призыв к странам ЕС не признавать итоги белорусских президентских выборов и продолжать расширять санкции против Минска. Резолюцию поддержали 567 депутатов, против выступили 25 парламентарием и 66 воздержались. Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами ЕС или странами-членами союза. В документе сказано, что ЕП "осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в преддверии так называемых президентских выборов в Белоруссии и призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество категорически отвергнуть предстоящие выборы и предвыборную кампанию как фиктивные, поскольку они не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов". Резолюция также содержит призыв к ЕС, его странам-членам и международному сообществу "продолжать не признавать легитимность (президента Белоруссии — ред.) Александра Лукашенко на посту президента после 26 января 2025 года, а также призывает к проведению свободных и справедливых выборов в Белоруссии". Кроме того, ЕП призвал "ЕС и его международных партнеров расширить и усилить санкции против лиц и организаций, ответственных за репрессии в Белоруссии и за участие в агрессии России против Украины". С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://1prime.ru/20250122/vybory-854375254.html
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еп, ес, александр лукашенко, белоруссия
Политика, ЕП, ЕС, Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ
15:06 22.01.2025
 
Европарламент решил не признавать итоги выборов в Белоруссии

Европарламент принял резолюцию с призывом не признавать выборы в Белоруссии

© fotolia.com / david hughesЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© fotolia.com / david hughes
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента (ЕП) в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии. Документ содержит призыв к странам ЕС не признавать итоги белорусских президентских выборов и продолжать расширять санкции против Минска.
Резолюцию поддержали 567 депутатов, против выступили 25 парламентарием и 66 воздержались.
Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами ЕС или странами-членами союза.
В документе сказано, что ЕП "осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в преддверии так называемых президентских выборов в Белоруссии и призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество категорически отвергнуть предстоящие выборы и предвыборную кампанию как фиктивные, поскольку они не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов". Резолюция также содержит призыв к ЕС, его странам-членам и международному сообществу "продолжать не признавать легитимность (президента Белоруссии — ред.) Александра Лукашенко на посту президента после 26 января 2025 года, а также призывает к проведению свободных и справедливых выборов в Белоруссии".
Кроме того, ЕП призвал "ЕС и его международных партнеров расширить и усилить санкции против лиц и организаций, ответственных за репрессии в Белоруссии и за участие в агрессии России против Украины".
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
Минск обвинил ЕП во вмешательстве в дела Белоруссии
14:29
 
ПолитикаЕПЕСАлександр ЛукашенкоБЕЛОРУССИЯ
 
 
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