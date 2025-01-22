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В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ

В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ - 22.01.2025, ПРАЙМ

В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ

Европейский союз увеличивает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, санкции против которого не удалось согласовать из-за разногласий в позиции... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T11:34+0300

2025-01-22T11:34+0300

2025-01-22T11:34+0300

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Европейский союз увеличивает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, санкции против которого не удалось согласовать из-за разногласий в позиции стран. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против", - отметил он в рамках выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Еврокомиссар заметил, что европейские страны продолжают наращивать закупки российского СПГ.Вместе с тем, Домбровскис подчеркнул, что санкции ЕС "работают" и их следует расширить, но для этого необходимо проявить единство и решимость.

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