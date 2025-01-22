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В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ - 22.01.2025, ПРАЙМ
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В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ
В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ - 22.01.2025, ПРАЙМ
В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ
Европейский союз увеличивает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, санкции против которого не удалось согласовать из-за разногласий в позиции... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T11:34+0300
2025-01-22T11:34+0300
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Европейский союз увеличивает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, санкции против которого не удалось согласовать из-за разногласий в позиции стран. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против", - отметил он в рамках выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Еврокомиссар заметил, что европейские страны продолжают наращивать закупки российского СПГ.Вместе с тем, Домбровскис подчеркнул, что санкции ЕС "работают" и их следует расширить, но для этого необходимо проявить единство и решимость.
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россия, ес
Энергетика, РОССИЯ, ЕС
11:34 22.01.2025
 
В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ

Еврокомиссар: в ЕС так и не смогли согласовать санкции против российского газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - ПРАЙМ. Европейский союз увеличивает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, санкции против которого не удалось согласовать из-за разногласий в позиции стран. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против", - отметил он в рамках выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Еврокомиссар заметил, что европейские страны продолжают наращивать закупки российского СПГ.
Вместе с тем, Домбровскис подчеркнул, что санкции ЕС "работают" и их следует расширить, но для этого необходимо проявить единство и решимость.
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