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В Финляндии пожаловались на влияние российских СМИ - 22.01.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии пожаловались на влияние российских СМИ
В Финляндии пожаловались на влияние российских СМИ - 22.01.2025, ПРАЙМ
В Финляндии пожаловались на влияние российских СМИ
Правительство Финляндии впервые выпустило обзор о "влиянии РФ" и пожаловалось в нем на информационное влияние российских государственных СМИ в стране, несмотря... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T16:23+0300
2025-01-22T16:23+0300
финляндия
россия
сми
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство Финляндии впервые выпустило обзор о "влиянии РФ" и пожаловалось в нем на информационное влияние российских государственных СМИ в стране, несмотря на то, что закрыла к ним доступ.Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО."Российские государственные СМИ - ключевой канал влияния для России. Поскольку Россия не имеет прямого доступа к финской информационной среде, влияние зачастую основано на том, что содержание информационного воздействия распространяется на аудиторию Финляндии через социальные и традиционные медиа", - говорится в разделе обзора о роли государственных СМИ.Обзор о "влиянии России" финское правительство опубликовало впервые. В нем описывается, как в Финляндии видят позицию России относительно вступления Финляндии в НАТО, поддержки Украины и ухудшения ситуации с безопасностью в Балтийском море. При этом авторы обвиняют российские СМИ в попытках подорвать доверие Европы и Финляндии к НАТО.Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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финляндия, россия, сми
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, СМИ
16:23 22.01.2025
 
В Финляндии пожаловались на влияние российских СМИ

Финляндия жалуется на влияние СМИ РФ, несмотря на то, что закрыла к ним доступ

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство Финляндии впервые выпустило обзор о "влиянии РФ" и пожаловалось в нем на информационное влияние российских государственных СМИ в стране, несмотря на то, что закрыла к ним доступ.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО.
"Российские государственные СМИ - ключевой канал влияния для России. Поскольку Россия не имеет прямого доступа к финской информационной среде, влияние зачастую основано на том, что содержание информационного воздействия распространяется на аудиторию Финляндии через социальные и традиционные медиа", - говорится в разделе обзора о роли государственных СМИ.
Обзор о "влиянии России" финское правительство опубликовало впервые. В нем описывается, как в Финляндии видят позицию России относительно вступления Финляндии в НАТО, поддержки Украины и ухудшения ситуации с безопасностью в Балтийском море. При этом авторы обвиняют российские СМИ в попытках подорвать доверие Европы и Финляндии к НАТО.
Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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