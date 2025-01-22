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Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в Словакии

Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в Словакии - 22.01.2025, ПРАЙМ

Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал принять меры для предотвращения попытки насильственного свержения правительства в стране. Об этом он заявил в... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T16:41+0300

2025-01-22T16:41+0300

2025-01-22T16:41+0300

политика

словакия

роберт фицо

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал принять меры для предотвращения попытки насильственного свержения правительства в стране. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции."Завтра мы примем все превентивные меры для того, чтобы этого не случилось. Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", - отметил он.Фицо ранее заявлял, что группа иностранных экспертов, которые ранее были связаны со событиями в Грузии и Майдане в Украине, активно действуют в Словакии с целью свержения текущего правительства.Совет безопасности Словакии соберется, чтобы рассмотреть информацию о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны.

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словакия

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словакия, роберт фицо