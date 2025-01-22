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ФНС отметила рост числа регионов, применяющих АУСН

ФНС отметила рост числа регионов, применяющих АУСН - 22.01.2025, ПРАЙМ

ФНС отметила рост числа регионов, применяющих АУСН

Количество регионов РФ, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), растет, с 2025 года этот режим стал доступен еще для 58... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T10:34+0300

2025-01-22T10:34+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Количество регионов РФ, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), растет, с 2025 года этот режим стал доступен еще для 58 субъектов, вместе с тем, число предпринимателей на этом режиме превысило 22 тысячи, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). "Более 22,7 тысяч предпринимателей уже применяют автоУСН. С 1 января этот налоговый режим стал доступен налогоплательщикам города Байконур и еще 58 регионов РФ (в том числе пилотных Москвы, Подмосковья, Калужской области и республики Татарстан). С начала этого года к режиму присоединились около 5 тысяч предпринимателей", - говорится в сообщении. Как добавили в ФНС, с 1 февраля режим станет доступен ещё в шести регионах: республика Карелия, республика Марий Эл, Белгородская и Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Запорожская область, с 1 марта - в Донецкой Народной Республике. С 2025 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, и самозанятые ИП вправе перейти на АУСН с первого числа любого месяца, а не с 1 января, как было раньше, напомнили в ведомстве. "Для этого нужно уведомить налоговый орган о переходе на специальный налоговый режим и об отказе от применения УСН или НПД. Например, чтобы начать применять автоУСН с 1 апреля, то подать заявление об отказе от других систем налогообложения нужно до 31 марта", - пояснили в ФНС. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2024 года подписал закон, допускающий с 2025 года возможность проведения эксперимента по применению АУСН в любом регионе России. Раньше эта система применялась только в четырех пилотных регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

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