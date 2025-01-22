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В Эстонии создали фонд поддержки оборонной промышленности - 22.01.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии создали фонд поддержки оборонной промышленности
В Эстонии создали фонд поддержки оборонной промышленности - 22.01.2025, ПРАЙМ
В Эстонии создали фонд поддержки оборонной промышленности
Правительство Эстонии учредило новый инвестиционный фонд для поддержки оборонной промышленности на сумму 100 миллионов евро, заявил в среду министр экономики и... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T13:56+0300
2025-01-22T13:56+0300
эстония
промышленность
оборона
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство Эстонии учредило новый инвестиционный фонд для поддержки оборонной промышленности на сумму 100 миллионов евро, заявил в среду министр экономики и промышленности страны Эркки Келдо. "Первые 50 миллионов евро уже внесены, и правительство одобрило решение о выделении еще 50 миллионов евро, что будет сделано в течение этого полугодия... Теперь, когда фонд работает, мы начнем активное взаимодействие с компаниями", - сказал Келдо, его слова приводит телерадиокомпания ERR. Согласно ERR, фонд был создан при государственной компании Smartcap, занимающейся управлением денежными средствами. Для поддержки одной компании фонд будет выделять до 10 миллионов евро, при этом инвестиции смогут получить, в том числе, предприятия, находящиеся в странах-членах НАТО. Как отметил глава Союза оборонной и космической промышленности Эстонии Калев Койдумяэ, новый фонд позволит компаниям получать средства на разработку технологий летального действия. По словам генерального директора эстонской компании KrattWorks Тыниса Войтки, его предприятие, производящее беспилотники для Украины и сил обороны Эстонии, уже подало заявку на финансирование.
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эстония, промышленность, оборона
ЭСТОНИЯ, Промышленность, оборона
13:56 22.01.2025
 
В Эстонии создали фонд поддержки оборонной промышленности

Фонд поддержки оборонной промышленности на сумму 100 млн евро создали в Эстонии

© fotolia.com / AndyТаллинн
Таллинн - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© fotolia.com / Andy
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство Эстонии учредило новый инвестиционный фонд для поддержки оборонной промышленности на сумму 100 миллионов евро, заявил в среду министр экономики и промышленности страны Эркки Келдо.
"Первые 50 миллионов евро уже внесены, и правительство одобрило решение о выделении еще 50 миллионов евро, что будет сделано в течение этого полугодия... Теперь, когда фонд работает, мы начнем активное взаимодействие с компаниями", - сказал Келдо, его слова приводит телерадиокомпания ERR.
Согласно ERR, фонд был создан при государственной компании Smartcap, занимающейся управлением денежными средствами. Для поддержки одной компании фонд будет выделять до 10 миллионов евро, при этом инвестиции смогут получить, в том числе, предприятия, находящиеся в странах-членах НАТО.
Как отметил глава Союза оборонной и космической промышленности Эстонии Калев Койдумяэ, новый фонд позволит компаниям получать средства на разработку технологий летального действия.
По словам генерального директора эстонской компании KrattWorks Тыниса Войтки, его предприятие, производящее беспилотники для Украины и сил обороны Эстонии, уже подало заявку на финансирование.
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ЭСТОНИЯПромышленностьоборона
 
 
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