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"Держи вора!" Европа поглощает ходовой товар из России с черного хода

"Держи вора!" Европа поглощает ходовой товар из России с черного хода - 22.01.2025, ПРАЙМ

"Держи вора!" Европа поглощает ходовой товар из России с черного хода

Европа на фоне исторического сокращения трубопроводных поставок продолжает скупать российский газ единственным доступным ей способом – путем импорта СПГ. Почему | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T04:04+0300

2025-01-22T04:04+0300

2025-01-22T04:04+0300

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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ, Роман Серов. Европа на фоне исторического сокращения трубопроводных поставок продолжает скупать российский газ единственным доступным ей способом – путем импорта СПГ. Почему так происходит и не перекроют ли канал, читайте в материале "Прайм".Не тушкой, так чучеломПо данным аналитической компании Kpler, только за первые две недели года страны ЕС приобрели 837,3 тысяч тонн сжиженного природного газа. Это существенно выше аналогичных показателей за прошлый год – тогда речь шла о 760 тысячах тонн.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПричина к такой любви к российскому газу, невзирая на санкции, лежит на поверхности – с утра 1 января прекратились трубопроводные поставки по последнему сохранившемуся маршруту через Украину. Договор между "Газпромом" и "Нафтогазом" истек, а от его продления в Киеве отказались. Украинский транзит обеспечивал Европе порядка 15 миллионов кубов газа в год.Теперь получать российский газ по трубе она может лишь опосредованно – через "Турецкий поток" с сопоставимой мощностью. Он загружен до предела, поэтому об увеличении прокачки нет и речи. Зато есть серьезные опасения по поводу безопасности трубопровода, особенно после атаки ВСУ на компрессорную станцию.Остается СПГ, но и на этом рынке все не так просто. Для удовлетворения спроса ЕС понадобится импортировать десять миллионов тонн СПГ – почти на 10% больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики платформы для инвесторов MST Marqueе. Где взять этот газ? Очевидный ответ – в США, которые не скрывают целей энергетического доминирования не только в Старом Свете, но и по всему миру. Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность пригрозил ЕС торговой войной, если она не купит больше американской нефти и газа. Действительно, почему бы не отказаться от "всего российского" в пользу "всего американского"? – вторит ему глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.При всем богатстве выбораНо заявления политиков имеют мало общего с реальным состоянием дел в отрасли. В США добыча и поставки углеводородов отданы в руки частных компаний, которые вовсе не обязаны действовать по указке главы государства. Их интерес – выгодный бизнес. Для этого они заключают долгосрочные контракты на поставку СПГ, под которые зарезервированы огромные объемы и строятся заводы.В целом доля долго- и среднесрочных контрактов в общем объеме поставок достигает 70%. Тут приоритет у стран Азии – не имея своих запасов и трубопроводов, они исторически их заключают. Контрактов с европейскими компаниями существенно меньше, прежде всего, из-за цен и сложностей с логистикой (основные терминалы сосредоточены в США на тихоокеанском побережье). Свою роль сыграл и дешевый российский трубопроводный газ, до недавнего времени питавший экономику Европы.Остальные объемы СПГ в свободном режиме уходят на спотовых торгах тому, кто заплатит больше. Тут пока тоже лидирует Азия – быстро растущие экономики, не связанные "зеленой" повесткой, требуют дополнительных энергоресурсов и готовы платить. Именно спотовые цены формируют газовый рынок, и они непредсказуемы: зависят от погоды, логистики, геополитики, словесных интервенций, графика работы заводов и еще массы факторов.Сильнее всех на краткосрочный рынок завязана именно Европа: зимой 2021 года на фоне энергокризиса газ на бирже TTF стоил более 2 тысяч долларов за тысячу кубов, а летом 2022 года перевалил за 3 тысячи долларов. К весне 2023 года рынок рухнул в 10 раз – до 300 долларов за тысячу кубов.Есть и альтернативные поставщики СПГ – кроме США, на рынке лидируют Катар и Австралия. Но и там свободных объемов газа не так-то много, к тому же, снова встают вопросы цен и логистики. Австралия в основном сосредоточена на азиатском рынке, Катар поставляет в ЕС порядка 15 миллиардов кубов газа в год (около 10% рынка), но угрожает перекрыть экспорт, если европейцы применят к госкомпании QatarEnergy обещанные штрафы за неэкологичность.Получается, что альтернатив России особо и нет. Этим и объясняется рекордный рост поставок: даже с учетом того, что СПГ дороже трубопроводного газа, он все равно обходится дешевле. По итогам прошлого года Европа закупила у России рекордный объем - 17,8 миллионов тонн. "При этом помесячный рекорд трижды побивал сам себя – в январе, марте и декабре. Зима продолжается, почему бы не продолжить наращивать покупки", - рассуждает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Шоу должно продолжатьсяНо далеко не факт, что это продолжится, предупреждают эксперты. 2024 год был успешным по ряду причин. Во-первых, примерно равные цены в Европе и Азии – с учетом транспортного плеча, европейское направление нам выгоднее. Во-вторых, значимый экспортный завод – "Ямал СПГ" - увеличил производство и оптимизировал систему танкерных поставок. "Теперь они перегружают с борта на борт не в Европе, а недалеко от Мурманска. Таким образом, 15 танкеров арктического класса, которые там работали, увеличили скорость вывоза", - рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Однако с марта вступают в силу новые европейские ограничения к некоторым российским СПГ-проектам, в частности, "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк СПГ" "Новатэка". Конечно, их объем не так значителен, но это все же минус для рынка. Да и "Ямал СПГ" тоже может сократить поставки на европейский рынок, поскольку их танкеры тоже окажутся под санкциями. "Посмотрим, может, по итогам 2025 года поставки российского СПГ в Европу сократятся или как максимум останутся на текущих уровнях", - говорит Юшков.В этой ситуации европейские законодатели при всей их ангажированности понимают, что рубить с плеча невозможно. Уже сейчас запасы в ПХГ опустились до 64%, а объем выкачки впервые более чем за год превысил 900 миллионов кубов в сутки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). "Для европейских покупателей при приобретении российского газа основополагающими являются экономические аспекты. В настоящее время ЕС столкнулся с масштабным энергетическим кризисом в связи с отказом Украины от транзита российского газа. Поэтому за российский СПГ Евросоюз теперь держится, как за спасательный трос, чтобы не усугубить кризисную ситуацию и не дать виток разгона газовых цен", - говорит доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.Вероятнее всего, эту зиму удастся пройти без потерь, а вот с наполнением ПХГ в летний период могут быть проблемы. Именно поэтому Европа уходит от прямых санкций на российский СПГ. Есть лишь прописанные в одном из пакетов ограничения, предполагающие возможность вводить запрет на национальном уровне для отдельных государств, напомнил Фролов.Он не исключает, что в ближайшее время Европа столкнется с нехваткой газа – это зависит от погоды и ветрогенерации. Вопрос в том, что холода не носят локальный характер – если они накроют Европу, то затронут и Азию, с которой европейцам придется конкурировать. Причем в основном в сегменте непредсказуемых краткосрочных контрактов – их доля несколько вырастет на фоне специфики работы американских предприятий.Все это увеличивает неопределенность на европейском газовом рынке, который вовсе не собирается отказываться от российского СПГ. Не случайно в одном из пакетов санкций прописан запрет на перевалку в Азию, то есть, весь попадающий в ЕС объем там же и "запирают". При этом надо различать политическую риторику и интересы бизнеса – покупатели газа хотят его покупать, а у России он есть. Значит, сделки продолжатся, а риторика о запрете российского СПГ не выйдет за рамки болтовни политиков.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

газ, европа, сша, азия, игорь юшков, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, газпром, ямал спг, газопровод "турецкий поток", ес