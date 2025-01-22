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Биржевые цены на газ в Европе снизились до 526 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 526 долларов за тысячу кубов - 22.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 526 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды снизились на 2% – до 526 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T20:28+0300

2025-01-22T20:28+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды снизились на 2% – до 526 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 541 доллар (+0,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 546,4 доллара (+1,8%), ценовой минимум – 523,4 доллара (-2,5%). Последние фьючерсы торговались по 525,7 доллара (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 536,5 доллара за тысячу кубометров. Заполненность европейских подземных хранилищах газа, как следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), по состоянию на газовые сутки 20 января (закончились утром 21 января), опустилась ниже 60%. Темпы отбора росли на протяжении трех дней. "В среду цены на газ в Европе обновили локальный пик выше 540 долларов за тысячу кубометров и скорректировались... Стоимость "голубого топлива" поднималась три последних сессии", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По словам эксперта, ралли цен на газ основано на геополитическом и погодном факторах. Также влияние оказала приостановка работы экспортного терминала Freeport LNG в США – одного из крупнейших поставщиков топлива на рынке. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.

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европа, газ, ice, биржевые торги