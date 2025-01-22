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В ГД назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру - 22.01.2025, ПРАЙМ
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В ГД назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру
В ГД назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру - 22.01.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру
США могут принудить Украину к прекращению конфликта за 100 дней, если выполнят два условия. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Севастополя... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T13:08+0300
2025-01-22T13:08+0300
политика
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. США могут принудить Украину к прекращению конфликта за 100 дней, если выполнят два условия. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик."Принуждение Украины к миру за 100 дней технически возможно, но для этого нужны два условия: США жестко демонстрируют Киеву, кто вассал, а кто господин, и не дают разжалобить себя Европе сказками про Россию, готовую пойти войной на НАТО. По сути, перед одними ударить кулаком по столу, а перед другими притвориться глухим", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Белик добавил, что США получат репутацию миротворца и смогут достичь международного признания, стоя на стороне конфликта, но при этом западные СМИ будут поддерживать этот успех.Депутат заключил, что Киеву нет необходимости беспокоиться о возможности этнической чистки или потери контроля над оставшимися территориями, но при этом придется снизить свои амбиции.
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россия, госдума, украина
Политика, РОССИЯ, Госдума, УКРАИНА
13:08 22.01.2025
 
В ГД назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру

Депутат Белик назвал два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. США могут принудить Украину к прекращению конфликта за 100 дней, если выполнят два условия. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Принуждение Украины к миру за 100 дней технически возможно, но для этого нужны два условия: США жестко демонстрируют Киеву, кто вассал, а кто господин, и не дают разжалобить себя Европе сказками про Россию, готовую пойти войной на НАТО. По сути, перед одними ударить кулаком по столу, а перед другими притвориться глухим", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
Белик добавил, что США получат репутацию миротворца и смогут достичь международного признания, стоя на стороне конфликта, но при этом западные СМИ будут поддерживать этот успех.
Депутат заключил, что Киеву нет необходимости беспокоиться о возможности этнической чистки или потери контроля над оставшимися территориями, но при этом придется снизить свои амбиции.
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