https://1prime.ru/20250122/gosduma-854372963.html

В ГД назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру

В ГД назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру - 22.01.2025, ПРАЙМ

В ГД назвали два условия, которые помогут США в принуждении Украины к миру

США могут принудить Украину к прекращению конфликта за 100 дней, если выполнят два условия. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Севастополя... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T13:08+0300

2025-01-22T13:08+0300

2025-01-22T13:08+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. США могут принудить Украину к прекращению конфликта за 100 дней, если выполнят два условия. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик."Принуждение Украины к миру за 100 дней технически возможно, но для этого нужны два условия: США жестко демонстрируют Киеву, кто вассал, а кто господин, и не дают разжалобить себя Европе сказками про Россию, готовую пойти войной на НАТО. По сути, перед одними ударить кулаком по столу, а перед другими притвориться глухим", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Белик добавил, что США получат репутацию миротворца и смогут достичь международного признания, стоя на стороне конфликта, но при этом западные СМИ будут поддерживать этот успех.Депутат заключил, что Киеву нет необходимости беспокоиться о возможности этнической чистки или потери контроля над оставшимися территориями, но при этом придется снизить свои амбиции.

https://1prime.ru/20250122/ukraina-854372462.html

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