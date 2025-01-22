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СМИ узнали о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину - 22.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину
СМИ узнали о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину - 22.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину в течение следующих... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T14:00+0300
2025-01-22T14:05+0300
энергетика
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель. По данным Reuters, Гросси заявил, что МАГАТЭ обеспокоено военной активностью в районе Запорожской АЭС. Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра у города Энергодар. Она является крупнейшей по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Станция в октябре 2022 перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства на станцию.
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магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс
Энергетика, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
14:00 22.01.2025 (обновлено: 14:05 22.01.2025)
 
СМИ узнали о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину

Reuters: Гендиректор МАГАТЭ заявил, что намерен посетить Россию и Украину

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель.
По данным Reuters, Гросси заявил, что МАГАТЭ обеспокоено военной активностью в районе Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра у города Энергодар. Она является крупнейшей по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Станция в октябре 2022 перешла в собственность России.
Эксперты МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства на станцию.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
Лихачев рассказал о ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС
4 января, 22:31
 
ЭнергетикаМАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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