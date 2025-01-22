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Чистая прибыль Halliburton за 2024 год снизилась на пять процентов - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250122/halliburton-854376992.html
Чистая прибыль Halliburton за 2024 год снизилась на пять процентов
Чистая прибыль Halliburton за 2024 год снизилась на пять процентов - 22.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Halliburton за 2024 год снизилась на пять процентов
Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc., приходящаяся на компанию, в прошлом году составила 2,501 миллиарда долларов, что на 5,2%... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T15:15+0300
2025-01-22T15:15+0300
экономика
сша
halliburton
бизнес
чистая прибыль
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc., приходящаяся на компанию, в прошлом году составила 2,501 миллиарда долларов, что на 5,2% меньше показателя годом ранее, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию в отчетном периоде уменьшилась до 2,83 доллара с 2,92 доллара годом ранее. Выручка компании составила 22,944 миллиарда долларов, что лишь на 0,3% меньше аналогичного показателя 2023 года. Чистая прибыль, приходящаяся на компанию, в четвертом квартале снизилась на 7% в годовом выражении, до 615 миллионов долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,7 доллара с в 0,74 доллара годом ранее. Квартальная выручка Halliburton снизилась на 2,2% годовом выражении, составив 5,61 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 5,64 миллиарда. Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).
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сша, halliburton, бизнес, чистая прибыль
Экономика, США, Halliburton, Бизнес, чистая прибыль
15:15 22.01.2025
 
Чистая прибыль Halliburton за 2024 год снизилась на пять процентов

Чистая прибыль Halliburton за 2024 год снизилась на 5%, до 2,5 млрд долларов

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc., приходящаяся на компанию, в прошлом году составила 2,501 миллиарда долларов, что на 5,2% меньше показателя годом ранее, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию в отчетном периоде уменьшилась до 2,83 доллара с 2,92 доллара годом ранее. Выручка компании составила 22,944 миллиарда долларов, что лишь на 0,3% меньше аналогичного показателя 2023 года.
Чистая прибыль, приходящаяся на компанию, в четвертом квартале снизилась на 7% в годовом выражении, до 615 миллионов долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,7 доллара с в 0,74 доллара годом ранее. Квартальная выручка Halliburton снизилась на 2,2% годовом выражении, составив 5,61 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 5,64 миллиарда.
Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
Чистая прибыль Johnson & Johnson за 2024 год снизилась в два раза
14:59
 
ЭкономикаСШАHalliburtonБизнесчистая прибыль
 
 
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