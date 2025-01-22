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Индексация военных пенсий не потребует изменений в законах, заявили в ГД
Индексация военных пенсий не потребует изменений в законах, заявили в ГД - 22.01.2025, ПРАЙМ
Индексация военных пенсий не потребует изменений в законах, заявили в ГД
Индексация военных пенсий на уровень фактической инфляции не потребует дополнительных законодательных изменений. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T18:34+0300
2025-01-22T18:34+0300
2025-01-22T18:34+0300
россия
госдума
военные пенсионеры
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Индексация военных пенсий на уровень фактической инфляции не потребует дополнительных законодательных изменений. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военные пенсии в стране дополнительно проиндексируют "задним числом" с 1 января 2025 года с учетом роста цен. По словам Картаполова, "это в рамках полномочий президента, "он своим указом это делает". "Так было в 2023 году. Он своим указом повышает минимальный размер пенсии на уровень реальной инфляции", — пояснил парламентарий.
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россия, госдума, военные пенсионеры
РОССИЯ, Госдума, военные пенсионеры
Индексация военных пенсий не потребует изменений в законах, заявили в ГД
Картаполов: индексация военных пенсий не потребует изменений законодательства
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Индексация военных пенсий на уровень фактической инфляции не потребует дополнительных законодательных изменений. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военные пенсии в стране дополнительно проиндексируют "задним числом" с 1 января 2025 года с учетом роста цен.
По словам Картаполова, "это в рамках полномочий президента, "он своим указом это делает".
"Так было в 2023 году. Он своим указом повышает минимальный размер пенсии на уровень реальной инфляции", — пояснил парламентарий.
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