https://1prime.ru/20250122/indiya-854384515.html
Индия продлила разрешение на работу для российских страховых компаний
Индия продлила разрешение на работу для российских страховых компаний - 22.01.2025, ПРАЙМ
Индия продлила разрешение на работу для российских страховых компаний
Власти Индии продлевает разрешение на страхование морских грузов некоторым страховым компаниям России, следует из данных, опубликованных на сайте генерального... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T18:30+0300
2025-01-22T18:30+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Власти Индии продлевает разрешение на страхование морских грузов некоторым страховым компаниям России, следует из данных, опубликованных на сайте генерального директората по судостроению при министерстве судоходства Индии. На сайте ведомства представлен список страховых компаний, которым были продлены разрешения по страхованию морских грузов. Среди них указаны российские страховые компании "Альфастрахование", "СОГАЗ", ВСК, "Ингосстрах" и "Согласие". У большинства компаний разрешения продлены до 2029 или 2030 года, в то время как разрешение "Согласия " действует только до 2026 года. "Разрешение "Ингострах" - до 20 февраля 2029 года, "Альфастрахование" - до 20 февраля 2030 года, "Согласие " - до 20 февраля 2026 года", - отмечается на сайте ведомства. Агентство Блумберг утверждает, что Индия предпринимает эту меру на фоне последних санкций США против энергетического сектора России. США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. При этом в середине января минфин США выпустил генлицензию, согласно которой частично разрешены операции с рядом российских компаний, включая "Газпром нефть", "Совкомфлот".
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россия, индия
Индия продлила разрешение на работу для российских страховых компаний
Индия продлила разрешения страховым компаниям из РФ работать на фоне санкций США
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Власти Индии продлевает разрешение на страхование морских грузов некоторым страховым компаниям России, следует из данных, опубликованных на сайте генерального директората по судостроению при министерстве судоходства Индии.
На сайте ведомства представлен список страховых компаний, которым были продлены разрешения по страхованию морских грузов. Среди них указаны российские страховые компании "Альфастрахование", "СОГАЗ", ВСК, "Ингосстрах" и "Согласие". У большинства компаний разрешения продлены до 2029 или 2030 года, в то время как разрешение "Согласия " действует только до 2026 года.
"Разрешение "Ингострах" - до 20 февраля 2029 года, "Альфастрахование" - до 20 февраля 2030 года, "Согласие " - до 20 февраля 2026 года", - отмечается на сайте ведомства.
Агентство Блумберг утверждает, что Индия предпринимает эту меру на фоне последних санкций США против энергетического сектора России.
США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. При этом в середине января минфин США выпустил генлицензию, согласно которой частично разрешены операции с рядом российских компаний, включая "Газпром нефть", "Совкомфлот".
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