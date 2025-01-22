https://1prime.ru/20250122/inflyatsiya-854382757.html

России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин

России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин - 22.01.2025, ПРАЙМ

России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин

России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:40+0300

2025-01-22T17:40+0300

2025-01-22T17:47+0300

экономика

россия

владимир путин

инфляция в россии

экономика рф

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что стране следует в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Путин считает важным внимательное отслеживание состояния спроса, его отраслевой структуры, а также объемов кредитования.Глава государства проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

https://1prime.ru/20250122/ekonomika-854381163.html

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