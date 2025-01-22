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России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин - 22.01.2025, ПРАЙМ
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России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин - 22.01.2025, ПРАЙМ
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:40+0300
2025-01-22T17:47+0300
экономика
россия
владимир путин
инфляция в россии
экономика рф
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что стране следует в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Путин считает важным внимательное отслеживание состояния спроса, его отраслевой структуры, а также объемов кредитования.Глава государства проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
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россия, владимир путин, инфляция в россии, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, инфляция в России, экономика РФ
17:40 22.01.2025 (обновлено: 17:47 22.01.2025)
 
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин

Путин: РФ надо выходить на умеренную инфляцию и избегать дисбаланса в экономике

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что стране следует в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке.
Путин считает важным внимательное отслеживание состояния спроса, его отраслевой структуры, а также объемов кредитования.
Глава государства проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
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