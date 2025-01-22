https://1prime.ru/20250122/inflyatsiya-854382757.html
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин - 22.01.2025, ПРАЙМ
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:40+0300
2025-01-22T17:40+0300
2025-01-22T17:47+0300
экономика
россия
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инфляция в россии
экономика рф
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что стране следует в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Путин считает важным внимательное отслеживание состояния спроса, его отраслевой структуры, а также объемов кредитования.Глава государства проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
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россия, владимир путин, инфляция в россии, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, инфляция в России, экономика РФ
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил Путин
Путин: РФ надо выходить на умеренную инфляцию и избегать дисбаланса в экономике
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что стране следует в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке.
Путин считает важным внимательное отслеживание состояния спроса, его отраслевой структуры, а также объемов кредитования.
Глава государства проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Путин назвал 2024 год успешным для российской экономики