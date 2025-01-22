https://1prime.ru/20250122/inflyatsiya-854385528.html

Инфляция в России за неделю составила 0,25 процента

Инфляция в России за неделю составила 0,25 процента - 22.01.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России за неделю составила 0,25 процента

Инфляция в России на неделе с 14 по 20 января составила 0,25% после 0,67% за период с 1 по 13 января, с начала года цены выросли на 0,92%, следует из публикации | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T19:01+0300

2025-01-22T19:01+0300

2025-01-22T19:01+0300

экономика

россия

росстат

инфляция в россии

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 14 по 20 января составила 0,25% после 0,67% за период с 1 по 13 января, с начала года цены выросли на 0,92%, следует из публикации Росстата. "За период с 14 по 20 января 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,25%, с начала месяца – 100,92%", - говорится в документе. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,5%. В частности, яблоки прибавили в цене 1,9%, лук - 1,5%, бананы - 1,1%, капуста - 0,9%, картофель - 0,7%, свекла - 0,6%, помидоры - 0,1%. Снизились цены на огурцы - на 1,2%, морковь - на 0,2%. За период с 14 по 20 января подорожали: говядина, молоко ультрапастеризованное и маргарин – на 0,6%; молоко пастеризованное и пшено - на 0,5%; рыба, сыры, подсолнечное масло и соль - на 0,4%; свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло и сметана - на 0,3%; творог, мука, пшеничный и ржаной хлеб, печенье и чай - на 0,2%; баранина, мясо кур, вареные колбасы, сосиски, сардельки, макаронные изделия и рис - на 0,1%. Подешевели консервы для детского питания: овощные - на 0,8%, мясные - на 0,3%, фруктово-ягодные - на 0,1%. Также снизились в цене сухие молочные смеси - на 0,3%, яйца - на 0,6%, сахар и вермишель - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубные пасты - на 0,7%, туалетное мыло - на 0,6%, спички - на 0,4%, сухие корма для домашних животных, детские бумажные подгузники и женские гигиенические прокладки - на 0,1%. Подешевела туалетная бумага - на 0,35%, хозяйственное мыло, зубные щетки - на 0,1%. Электро- и бытовая техника за период 14 по 20 января подорожала: электропылесосы - на 2,1%, телевизоры - на 1,7%, смартфоны - на 1,2%. Стоимость нового отечественного автомобиля выросла на 2%, иностранного - снизилась на 0,3%. Бензин подорожал на 0,1%, а стоимость дизельного топлива не изменилась. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, анальгин и активированный уголь прибавили в цене по 0,5%, корвалол - 0,3%, пенталгин и нимесулид - 0,2%. Подешевели препараты трекрезан (на 0,7%), лизобакт (на 0,3%), ренгалин (на 0,2%) и валидол (на 0,1%).

https://1prime.ru/20250122/produkty-854369734.html

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россия, росстат, инфляция в россии