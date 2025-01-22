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Объем просроченной ипотеки в России превысил 100 миллиардов рублей

Объем просроченной ипотеки в России превысил 100 миллиардов рублей - 22.01.2025, ПРАЙМ

Объем просроченной ипотеки в России превысил 100 миллиардов рублей

Объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился за январь-ноябрь 2024 года в полтора раза и к декабрю достиг почти 102 миллиардов рублей, сообщило... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T11:39+0300

2025-01-22T11:39+0300

2025-01-22T11:40+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился за январь-ноябрь 2024 года в полтора раза и к декабрю достиг почти 102 миллиардов рублей, сообщило коллекторское агентство "Долговой консультант". "Ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 года в денежном эквиваленте по сравнению с 2023-м ускорилось в 13 раз (+34,87 миллиарда против +3,39 миллиарда), в процентном – в десять раз (+52,1% против +5,3%). К декабрю 2024-го портфель неплатежей в ипотеке превысил 101,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По данным компании, наибольшая доля в общем портфеле ипотечных неплатежей накоплена жителями Москвы (16% или 16,6 миллиарда рублей), Московской области (10% или 10,4 миллиарда рублей), Краснодарского края (7% или 7,3 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурга (5% или 4,9 миллиарда). К декабрю 2024 года банки отразили неплатежи, сформировавшиеся по август 2024 года включительно - неплатежи более 90 дней, отмечается в сообщении. "Текущий рост просроченной задолженности по ипотеке превосходит любые предыдущие. Покупатели ушли с рынка в депозиты, значит, должникам невозможно быстро реализовать жилье и погасить долги", – указывается в нем.

https://1prime.ru/20250121/ipoteka-854354527.html

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финансы, россия, недвижимость, ипотека